Especificações, notícias e rumores do Apple AirPods 3: o que veremos com os AirPods de terceira geração

(Pocket-lint) - Os AirPods da Apple têm sido muito bem-sucedidos desde que chegaram, há três anos. Desde a primeira geração, tivemos o modelo da segunda geração no início de 2019 nos AirPods 2 ou AirPods com carregamento sem fio como eram oficialmente chamados, seguido pelo verdadeiramente espetacular AirPods Pro .

Embora cobriremos os rumores em torno da segunda geração do AirPods Pro com esse recurso, estamos mais preocupados com o produto que chamaremos de AirPods 3 - a atualização dos AirPods principais.

Provavelmente apenas AirPods

Pode ter um sufixo de 3ª geração

Dada a tendência da Apple em manter o mesmo nome, prevemos que qualquer produto substituto para os AirPods atuais ainda seria chamado, simplesmente, de AirPods.

Talvez eles tivessem um adendo de 3ª geração, mas quase certamente ainda seriam AirPods e acreditamos que os rumores de que seriam chamados de AirPods Lite ou AirPods Pro Lite estão muito longe do alvo.

Parece início de 2021 em vez de final de 2020

Visto que vimos o AirPods 2 lançado em março de 2019, nosso dinheiro é em março de 2021 para um novo lançamento. Isso está de acordo com o que os analistas da Apple disseram, além de qualquer atraso potencial para um lançamento em 2020 causado por atrasos na produção de 2020.

Originalmente, havia rumores de que o AirPods 2 surgiria junto com o muito atrasado tapete de carregamento AirPower da Apple, que supostamente chegaria antes do final de 2020, mas nada foi confirmado ainda.

Em termos de preço, se fosse qualquer outra empresa, seria possível que o AirPods 3 visasse o mercado de US $ 99 / £ 99, que parece estar se tornando o principal campo de batalha para os verdadeiros fones de ouvido sem fio. Mas a Apple tende a não se preocupar muito com o preço, então é mais provável que cheguem a cerca de US $ 150 / £ 150.

Design mais curto como o AirPods Pro?

A versão fitness à prova de suor pode estar a caminho

Uma nova versão dos AirPods padrão poderia adotar um design um pouco mais curto, como o AirPods Pro.

Há muito que se fala em resistência à água, assim como alguma tecnologia de redução de ruído. É improvável que eles tenham o cancelamento de ruído ativo total porque isso exigiria uma vedação firme e, como tal, certamente permanecerá a preservação do AirPods Pro mais caro.

Também pode haver uma série de outras atualizações de hardware, incluindo um novo chip, maior duração da bateria e mais tempo de conversação. Eles certamente terão mais uma vez um estojo de carregamento sem fio, mas achamos improvável que eles tenham qualquer tipo de cancelamento de ruído, deixando isso para o AirPods Pro.

Rumores sobre os AirPods 2 mais antigos previam originalmente que os novos AirPods poderiam apresentar um novo revestimento para torná-los mais agarráveis e menos soltáveis, ao mesmo tempo que vinham em opções de cores preto e branco. Isso poderia acontecer para AirPods 3?

Uma versão de fitness é um acéfalo

Eles poderiam ser totalmente à prova dágua?

Os AirPods Pro são resistentes à água e ao suor, mas não são à prova dágua nem à prova de suor. Ainda achamos possível que exista uma versão dos AirPods voltada para o condicionamento físico que seja à prova de água e suor. O suor mata os fones de ouvido, mas nossos AirPods Pro estão indo muito bem, obrigado.

Se fossem à prova dágua, seria muito legal se você pudesse levá-los para nadar com o rastreador de natação Apple Watch Series 2, 3, 4 e 5 . Mais provavelmente, eles serão resistentes à água e ao suor como o AirPods Pro.

Aqui estão todos os detalhes em ordem cronológica para os novos AirPods.

A Apple anunciou que realizará um Evento Especial virtual em 15 de setembro. Não se sabe o que será anunciado no evento, mas os AirPods 3 são uma possibilidade.

Um relatório sugere que o AirPods 3 terá um novo design semelhante ao AirPods Pro. O analista da TF Securities, Ming-Chi Kuo, afirma que o modelo de terceira geração será movido para uma solução de sistema em chip como o AirPods Pro.

Como parte do iOS 14 , os AirPods alternam perfeitamente entre os dispositivos Apple, portanto, se você abrir seu MacBook, iPhone ou iPad, seus AirPods irão detectar quando você estiver mudando a fonte de áudio desejada para um novo dispositivo. É interessante como isso vai funcionar na prática, porque e se outra pessoa começar a usar seu outro dispositivo? Esperançosamente, será personalizável.

O áudio espacial também está chegando ao AirPods Pro - incluindo suporte para Dolby Atmos - graças à tecnologia de rastreamento de cabeça dentro dos AirPods premium. Adoraríamos ver isso dentro dos AirPods 3.

Nikkei diz que a Apple transferiu parte da produção de AirPods da China para o Vietnã. O relatório também parece sinalizar um atraso na produção que pode fazer com que o novo modelo seja adiado para além do final de 2020. A mudança parece ser parte de uma diversificação da manufatura à medida que o conflito comercial EUA-China continua.

O analista da Apple Jon Prosser sugere que alguns AirPods estão sendo preparados para remessa, mas não está claro se isso é verdade ou não. As proclamações de Prosser precisam ser consideradas livremente, já que não ouvimos isso de nenhum outro lugar.

O notável analista Ming-Chi Kuo sugere que os novos AirPods provavelmente serão adiados até 2021 como resultado de mudanças na produção. Ele também diz que uma segunda geração do AirPods Pro 2 não estará conosco até o início de 2022 , embora com certeza aceitemos isso com uma pitada de sal.

Jon Prosser acreditava que o lançamento do AirPods 3 poderia acontecer no próximo mês junto com o MacBook Pro de 14 polegadas.

Um relatório do Digitimes sugere que alguns AirPods serão feitos em Taiwan em vez de na China (atualização: verifique a história do Vietnã acima) e que haverá um novo modelo no início de 2020.

