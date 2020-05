Apple AirPods 3 especificações, notícias e rumores: O que veremos dos AirPods de terceira geração

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple certamente está desenvolvendo novos AirPods. Por todas as contas, os verdadeiros botões sem fio da Apple tiveram muito sucesso e já se passaram três anos desde que foram lançados.

Desde então, tivemos o AirPods 2 no início de 2019, seguido pelo verdadeiramente espetacular AirPods Pro .

Embora abordemos os rumores do AirPods Pro nesse recurso, estamos preocupados com o produto que chamaremos de AirPods 3 - a atualização dos principais AirPods.

Provavelmente apenas AirPods

Poderia ter um sufixo de terceira geração

Dada a tendência da Apple de manter o mesmo nome, prevemos que qualquer produto de substituição para os AirPods atuais ainda seja chamado simplesmente de AirPods. Talvez eles tivessem um adendo de terceira geração, mas quase certamente ainda seriam AirPods e acreditamos que os rumores de que eles seriam chamados AirPods Lite ou AirPods Pro Lite estão longe de ser verdade.

Parece início de 2021 e não final de 2020

Dado que vimos o AirPods 2 lançado em março de 2019, nosso dinheiro está em março de 2021 para um novo lançamento. Isso está relacionado ao que os analistas da Apple disseram (abaixo), mais qualquer atraso em potencial para um lançamento em 2020 causado por atrasos na produção em 2020.

Havia rumores de que o AirPods 2 surgiria ao lado do muito atrasado tapete de carregamento AirPower da Apple . Isso também poderia estrear no início de 2021?

Se fosse qualquer outra empresa, seria possível que o AirPods 3 visasse o mercado de US $ 99 / £ 99, que parece estar se tornando o principal campo de batalha para os verdadeiros fones de ouvido sem fio. Mas a Apple tende a não se preocupar muito com o preço, então é mais provável que eles cheguem a cerca de US $ 150 / £ 150.

Design mais curto como o AirPods Pro?

Versão fitness à prova de suor pode estar a caminho

Uma nova versão dos AirPods padrão pode adotar um design um pouco mais curto, como o AirPods Pro.

Há muito que há rumores de que a resistência à água e algumas tecnologias de redução de ruído. É improvável que eles tenham cancelamento de ruído ativo completo, porque isso exigiria uma vedação estanque e, como tal, certamente permanecerá como reserva do AirPods Pro mais caro.

Também pode haver uma série de outras atualizações de hardware, incluindo um novo chip, maior autonomia da bateria e mais tempo de conversação. Eles certamente terão novamente um estojo de carregamento sem fio, mas achamos improvável que eles tenham algum tipo de cancelamento de ruído, deixando isso para o AirPods Pro.

Os rumores para os AirPods 2 mais antigos previam originalmente que os novos AirPods poderiam apresentar um novo revestimento para torná-los mais atraentes e menos descartáveis, além de opções de cores em preto e branco. Isso poderia acontecer no AirPods 3?

Uma versão de fitness é fácil

Eles poderiam ser totalmente à prova dágua?

Os AirPods Pro são resistentes à água e ao suor, mas não são à prova dágua ou à prova de suor. Ainda achamos possível que exista uma versão dos AirPods orientada para o condicionamento físico, à prova de água e de suor. O suor é um assassino de fones de ouvido, mas nossos AirPods Pro estão indo muito bem, obrigado.

Se eles fossem à prova dágua, seria ótimo se você pudesse levá-los a nadar com o rastreamento de natação do Apple Watch Series 2, 3 e 4 . O mais provável é que sejam resistentes à água e ao suor, como o AirPods Pro.

Aqui estão todos os detalhes em ordem cronológica para os novos AirPods.

Nikkei diz que a Apple transferiu parte da produção de AirPods da China para o Vietnã. O relatório também parece sinalizar um atraso na produção que pode atrasar o novo modelo além do final de 2020. A medida parece fazer parte de uma diversificação da fabricação, à medida que o conflito comercial EUA-China continua.

O analista da Apple, Jon Prosser, sugere que alguns AirPods estejam sendo preparados para o transporte, mas não está claro se isso é verdade ou não. As proclamações de Prosser precisam ser tomadas livremente, já que não ouvimos isso de outros lugares.

O analista Ming-Chi Kuo sugere que os novos AirPods provavelmente serão adiados até 2021 como resultado de mudanças na produção. Ele também diz que uma segunda geração do AirPods Pro 2 não estará conosco até o início de 2022 , apesar de definitivamente aceitá-lo com uma pitada de sal.

Um relatório do Digitimes sugere que alguns AirPods serão fabricados em Taiwan e não na China (atualização: confira a história do Vietnã acima) e que haverá um novo modelo no início de 2020.