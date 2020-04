Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple provavelmente não vai anunciar um novo par de AirPods este ano, ao contrário dos relatórios recentes .

O analista Ming-Chi Kuo afirmou que a Apple começará a produção dos AirPods de terceira geração no primeiro semestre de 2021, seguidos pelo AirPods Pro de segunda geração no quarto trimestre de 2021 ou no primeiro trimestre de 2022.

Lembre-se de que o AirPods Pro de primeira geração tem apenas alguns meses, portanto, uma atualização para 2020 não faria sentido. Mas a Apple normalmente atualiza seus produtos populares todos os anos; não é exagero imaginar que os AirPods e AirPods Pro serão atualizados até 2022.

Dito isto, Kuo tem um histórico muito preciso quando se trata de vazar o próximo roteiro da Apple. Ele até compartilhou detalhes específicos sobre os próximos fones de ouvido da Apple, como se eles tivessem diferentes componentes internos do sistema.

Talvez o mais interessante, no entanto, é que Kuo parece acreditar que Jon Prosser e Digitimes estão confusos porque eles afirmaram, respectivamente, que a Apple pode estar planejando lançar fones de ouvido intra-auriculares AirPods X ou fones de ouvido AirPods Pro Lite sem cancelamento de ruído.

O Apple Insider informou que Kuo disse aos investidores que "as fontes da cadeia de suprimentos estão confundindo o processo de design" com o próximo lançamento do Beats.