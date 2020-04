A Apple poderia lançar o AirPods 3 nas próximas semanas?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não há dúvida de que os AirPods da Apple são uma das grandes histórias de sucesso tecnológico dos últimos anos. E parece que a Apple está determinada a manter o ritmo de seu sucesso com uma versão de terceira geração dos AirPods padrão.

A notícia vem do notável vazador da Apple Jon Prosser, que acredita que o lançamento pode acontecer no próximo mês, ao lado do único outro produto da Apple que definitivamente esperamos em breve - o MacBook Pro de 14 polegadas , que introduziria o novo Magic Keyboard no MacBook menor Profissional ao lado de uma melhoria nos recursos de processamento e gráficos.

Os fones de ouvido podem apresentar o que esperávamos há algum tempo - um par de fones de ouvido mais voltados para o condicionamento físico, que fica na metade do caminho entre os atuais AirPods 2 e os AirPods 2. Embora sejam à prova de suor e à prova dágua, duvidamos que eles tenham o cancelamento de ruído ativo (ANC) do AirPods Pro.

O Digitimes falou antes sobre um AirPods Pro Lite, embora pensemos que isso é improvável. Isso significaria o design do AirPods Pro, mas sem o ANC.

O ano de 2020 está marcado para ser um ano movimentado na frente dos fones de ouvido para a Apple - também esperamos que lançemos alguns fones de ouvido de marca própria no final do ano, com base no seu know-how Beats. Beats também está marcado para um ano interessante - seu presidente talismã Luke Wood está deixando a marca que lidera desde 2011.