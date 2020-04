Os fones de ouvido premium da Apple podem oferecer um design personalizável

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há muito tempo se fala que a Apple planeja expandir sua família AirPods para usar fones de ouvido de última geração . Novas informações sugerem que esses fones de ouvido serão modulares por natureza, potencialmente com um design personalizável.

As informações são da Bloomberg, relatando conversas com fontes familiarizadas com os planos da Apple. Pensa-se que existam duas versões dos auscultadores, uma versão premium e outra destinada ao desporto.

Dizem que o protótipo tem um visual retrô, com copos ovais que giram e braços de metal finos que os conectam. É aqui que entra a modularidade, pois acredita-se que o copo e as almofadas para a cabeça possam ser removidas e substituídas pelo proprietário.

É sugerido que você possa trocar elementos, um pouco como você pode personalizar a aparência do Apple Watch.

Além dessa modularidade, acredita-se que a Apple esteja usando a tecnologia de cancelamento de ruído ativo AirPods Pro para competir com modelos como o Bose Headphones 700 ou o Sony WH-1000XM3 .

Pensa-se que a Apple está olhando para o final do ano para o lançamento desses fones de ouvido, que supostamente ficará acima da Beats em termos de posicionamento.

É totalmente esperado que os novos fones de ouvido da Apple - que poderiam ser chamados de AirPods X - contenham o chip H1 da Apple para pareamento instantâneo com dispositivos Apple e suporte a controles de voz Siri.

Houve até alguma referência a fones de ouvido ocultos no código do iOS 14, levando alguns a acreditar que esses fones de ouvido serão lançados mais cedo ou mais tarde.