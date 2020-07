Apple AirPods Studio fones de ouvido, boatos, notícias e data de lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há uma pequena montanha de evidências para sugerir que a Apple está desenvolvendo um par de fones de ouvido sem fio de ponta que serão lançados em breve.

Os fones de ouvido não serão fones de ouvido Beats. Em vez disso, eles serão da marca Apple e podem ser chamados AirPods X ou AirPods Studio (vimos a X Generation também ser usada, mas isso não soa particularmente Apple).

Houve vazamento do código do iOS 14, relatórios de conhecidos observadores da Apple e até mesmo uma lista de alvos sugerindo que esses fones de ouvido são reais e estão chegando em breve.

Talvez chamado AirPods Studio

Estamos chamando-os de AirPods X

Pode custar US $ 400

As listas de um par de fones de ouvido da Apple ainda não lançado apareceram nos sistemas de lojas da Target em fevereiro , talvez indicando que a empresa está prestes a lançar os fones de ouvido. A lista chamou especificamente os fones de ouvido de "Apple AirPods (X Generation)" e indicou que custariam US $ 399,99. Com um preço tão alto, concordamos que eles provavelmente sejam um par de fones de ouvido de alta qualidade.

Lembre-se de que a Apple também atualizou recentemente os AirPods com um novo e aprimorado par de fones de ouvido, o AirPods Pro , de US $ 249 . Desde então, ouvimos rumores de que os novos fones de ouvido podem acabar sendo chamados de AirPods Studio e custarão US $ 349.

Vários funcionários da Target começaram a me falar sobre isso



Aparecendo em seus sistemas e nos scanners UPC está a misteriosa lista “Apple AirPods (X Generation)”, ao preço de US $ 399.



Potencialmente fones de ouvido "StudioPods" da Apple. Lançamento em breve (março)? pic.twitter.com/NVcqH8As47 - Jon Prosser (@jon_prosser) 22 de fevereiro de 2020

Para os propósitos deste guia de rumores, chamaremos os próximos fones de ouvido da Apple de AirPods Studio ou AirPods X, abreviação de AirPods (X Generation).

Em um tweet de abril de 2020 , Prosser afirma que o AirPods X é realmente a versão da faixa para o pescoço dos fones de ouvido, um pouco como a série de bandas para o pescoço Beats X.

Parece certo que será lançado em meados de 2020

Sofreu desafios de desenvolvimento

O analista Ming-Chi Kuo aconselhou os investidores em janeiro (via 9to5Mac ) que os fones de ouvido da Apple devem ser lançados em 2020 e achamos que será por volta do meio do ano. Os relatórios mais recentes sugerem que eles começarão a ser enviados em julho.

Mark Gurman, da Bloomberg, afirmou no início de 2019 que a Apple estava planejando lançar seus fones de ouvido no segundo semestre do ano, mas isso obviamente nunca aconteceu. Ele originalmente disse que a Apple queria introduzir os fones de ouvido no final de 2018, mas enfrentou desafios de desenvolvimento.

Dada a atual situação global, é provável que a Apple libere os fones de ouvido por meio de um comunicado de imprensa em vez de um evento - isso foi feito com vários outros produtos recentemente.

Orelhas com latas

Provavelmente disponível em cores claras e escuras

Provavelmente será mínimo

Dizem que o AirPods Studio da Apple são fones de ouvido, o que significa que serão fones de ouvido tradicionais, completos com latas que ficam sobre os ouvidos. Imaginamos a Apple lançando o Apple X pelo menos na cor branca, especialmente porque ele vende apenas versões brancas dos AirPods e AirPods Pro. Os fones de ouvido provavelmente também terão uma aparência minimalista e usarão materiais e hardware premium.

O 9to5Mac detectou ícones no código iOS 14 vazado que supostamente representa os fones de ouvido. Na verdade, são glifos que a Apple usa para indicar os níveis de bateria e volume dos fones de ouvido conectados no iOS. O 9to5Mac descobriu as versões clara e escura dos mesmos glifos, sugerindo que a Apple poderia oferecer duas opções de cores - talvez branca e preta - para seus novos fones de ouvido.

Vários fones de ouvido da Apple e Beats, incluindo AirPods Pro, PowerBeats Pro e PowerBeats 4, vazaram assim no passado.

Assumimos que eles terão ANC

Usar de qualquer maneira?

Configurações personalizadas do equalizador

Suspeitamos que os fones de ouvido sejam sem fio e com cancelamento de ruído, é claro.

O analista da Apple, Ming-Chi Kuo, foi o primeiro a relatar sobre os planos da Apple de liberar um par de orelhas. Em uma nota de pesquisa de 2018 ( via MacRumors ), ele os chamou de "fones de ouvido de alta qualidade e marca própria" da Apple com um "design totalmente novo". Ele também os descreveu "tão convenientes quanto os AirPods com melhor qualidade de som", o que nos faz pensar se eles terão o chip W1 da Apple (também usado pelos AirPods).

Os fones de ouvido devem pausar e retomar automaticamente a reprodução de áudio ao removê-los ou usá-los (além de dizer se estão no seu pescoço ou não). Outra sugestão - que levaríamos com uma pitada de sal - diz que você pode usar o AirPods Studio de qualquer maneira; os fones de ouvido direcionarão os canais esquerdo e direito de acordo.

Parece também que haverá configurações personalizadas do equalizador com ajustes de baixa, média e alta frequência disponíveis.

E, se tivéssemos que sonhar, eles viriam com um suporte de carregamento sem fio. Infelizmente, não há evidências que sugiram que esse será o caso.

Aqui está tudo o que ouvimos sobre o AirPods X até agora.

Os fones de ouvido intra-auriculares AirPods Studio da Apple entraram em produção e serão lançados em breve.

De acordo com o The Information , as remessas dos novos fones de ouvido AirPods Studio estão programadas para começar em junho ou julho, o que significa que o lançamento será daqui a algumas semanas.

O 9to5Mac sugere que os novos fones de ouvido também sejam capazes de detectar quando estão no seu pescoço - isso parece sugerir que eles ainda estarão ligados e prontos, mas a música será pausada. Também parece que também haverá configurações personalizadas do equalizador.

Os novos fones de ouvido podem acabar sendo chamados de AirPods Studio e custarão US $ 349. Isso é de acordo com o vazador serial da Apple Jon Prosser.

De acordo com um novo boato do analista de tecnologia Jon Prosser, os AirPods X são fones de ouvido com fita de pescoço estilo Beats X para esportes. Eles estrearão ao mesmo tempo que o iPhone 12 provavelmente e custarão US $ 200. Os fones over-ear ainda não foram nomeados e serão lançados mais cedo por US $ 350.

O 9to5Mac viu dois ícones que representam versões claras e escuras dos fones de ouvido topo de linha da Apple no código iOS 14 vazado.

Há rumores de que a Apple está trabalhando em fones de ouvido , mas poderiam ser novos modelos da Beats?

A Apple planeja lançar sua própria marca de fones de ouvido , e eles podem chegar já no segundo semestre de 2019.