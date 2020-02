Powerbeats 4 da Apple se parece com Powerbeats 3, revela FCC

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple recebeu a aprovação da Comissão Federal de Comunicações para um par de fones de ouvido sem fio , que são considerados os Powerbeats 4.

O registro recente mostra fones de ouvido que se parecem muito com os $ 199 Powerbeats 3, até as asas e o cabo de conexão. Eles têm o número do modelo A2015 e são descritos como "Power Beats Wireless" nos documentos regulamentares dos EUA.

Lembre-se de que, em dezembro, a Apple lançou a atualização do iOS 13.3, na qual seqüências de código foram identificadas e pareciam sugerir que o Powerbeats 4 chegaria em breve com a capacidade de conversar com a Siri simplesmente usando a frase de alerta "Hey Siri". Na época, os relatórios especulavam que o Powerbeats 4 era iminente e provavelmente contaria com o chip H1 proprietário da Apple para conectividade perfeita com diferentes dispositivos.

Com o chip H1 da Apple, o Powerbeats 4 provavelmente também suporta o recurso "Anunciar mensagens com Siri", que permite à Siri ler mensagens em voz alta sem que você desbloqueie o iPhone. A Apple já vende o Powerbeats Pro de US $ 249 com o suporte "Hey Siri". Mas, se você adicionar tudo, o Powerbeats 4 provavelmente acabará mais barato que o Powerbeats Pros.

Não está claro quando o Powerbeats 4 chegará. Os registros da FCC geralmente precedem os anúncios oficiais do produto em apenas algumas semanas ou meses, e há rumores de que a Apple esteja preparando um evento de lançamento de hardware por volta de meados de março - se as preocupações com o coronavírus não interferirem.