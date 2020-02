Lista AirPods X Generation sugere novos fones de ouvido de US $ 400

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As listas de fones de ouvido da Apple apareceram nos sistemas de lojas da Target, talvez indicando que o fabricante está prestes a lançar um novo par de fones de ouvido.

A listagem chama especificamente a unidade de Apple Airpods (X Generation), com um preço de US $ 399,99.

Com um preço tão alto, achamos que o produto que está sendo lançado tem mais probabilidade de ser um par de fones de ouvido do que um novo par de fones de ouvido, principalmente porque o AirPods Pro é o par principal que acaba de lançar .

Pode ser que esses sejam os rumores da Apple há muito tempo , e que a listagem tenha um espaço reservado temporário que não tenha o nome final confirmado do produto.

Vários funcionários da Target começaram a me falar sobre isso



Aparecendo em seus sistemas e nos scanners UPC está a misteriosa lista “Apple AirPods (X Generation)”, ao preço de US $ 399.



Potencialmente fones de ouvido "StudioPods" da Apple. Lançamento em breve (março)? pic.twitter.com/NVcqH8As47 - Jon Prosser (@jon_prosser) 22 de fevereiro de 2020

Outra possibilidade - dada a proximidade entre a Apple e a Beats hoje em dia - é que esse é um par renovado de fones de ouvido Studio .

Desde o Powerbeats Pro , a Apple está diretamente envolvida no design e na tecnologia incorporados nos produtos Beats, em vez de apenas fornecer tecnologia e colocá-los em um design padrão da Beats.

Quaisquer que sejam, a lista - de acordo com as fontes de Jon Prosser - sugere que um lançamento será lançado em breve e que as lojas de varejo estão se preparando para estocar este novo produto.