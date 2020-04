Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os AirPods da Apple são como Marmite: você amará o design não convencional ou o odiará. As chances são de que, se você estiver lendo esse recurso, sente-se no acampamento anterior conosco. Sim, eles parecem um pouco estranhos, mas também são ótimos.

Queremos ajudá-lo a tirar o máximo proveito de seus Apple AirPods, se você tem a primeira geração, a segunda geração com suporte Hey Siri e o estojo de carregamento sem fio opcional ou os AirPod Pros mais recentes .

Aqui estão nossas principais dicas e truques para garantir que você domine seus fones de ouvido sem fio da Apple rapidamente .

squirrel_widget_148285

Todas as gerações de Apple AirPods possuem um chip especial (o W1 ou H1), que permite uma conexão muito fácil ao seu iPhone ou iPad .

Abra a tampa do estojo AirPods, pressione e segure o botão pequeno na parte traseira e coloque o estojo AirPods próximo ao seu iPhone ou iPad. Os AirPods aparecerão na parte inferior da tela do seu iPhone ou iPad. Desbloqueie seu iPhone ou iPad e pressione o botão Conectar. É isso para os modelos de primeira e segunda geração.

Para o AirPods Pro, há uma etapa adicional no Ear Tip Fit Test. O teste leva cerca de cinco segundos e determina se você tem um bom ajuste. Caso contrário, os resultados podem recomendar que você tente uma das outras dicas de silicone incluídas. Há uma escolha de pequeno, médio e grande porte.

Os AirPods se conectam automaticamente a qualquer dispositivo iOS registrado no seu ID Apple, uma vez conectado ao iPhone, para que você não precise passar pelo processo de emparelhamento mais de uma vez.

Assim que você retirar um AirPod do estojo, ele será exibido como Conectado nas configurações de Bluetooth do seu Apple Watch .

Quaisquer AirPods conectados já estarão visíveis no menu Bluetooth do seu MacBook . Para conectar, abra as configurações de Bluetooth> Encontre seus AirPods na lista> Pressione Conectar.

Abra as configurações de Bluetooth no seu dispositivo Android > selecione Emparelhar um novo dispositivo> Abrir caixa AirPods para ativar o emparelhamento> Confirmar emparelhamento.

Se os Apple AirPods não aparecerem na lista de dispositivos disponíveis, pressione e mantenha pressionado o botão na parte traseira da caixa do AirPods até que a luz do LED entre os AirPods pisque, colocando os AirPods no modo de emparelhamento. Você precisará selecioná-los da lista e confirmar o emparelhamento.

Abra as configurações de Bluetooth no seu PC> Mantenha pressionado o botão na parte traseira do seu estojo AirPods> Toque nos AirPods quando eles aparecerem como um dispositivo disponível. Eles podem aparecer sob fones de ouvido, e não com AirPods.

Depois de tocar em conectar, os AirPods serão conectados ao seu PC para áudio.

Você pode conectar dois conjuntos de AirPods a um iPhone para ter a primeira e a segunda geração emparelhadas ou a primeira geração e o AirPods Pro, por exemplo. Para fazer isso, siga o mesmo processo de emparelhamento para o segundo par que você fez no primeiro.

Quando você conecta outro par de AirPods, o nome do primeiro par verá um "1" adicionado a ele e o segundo par que você conectar terá um "2" após o nome. Ambos aparecerão em qualquer outro dispositivo iOS vinculado ao seu ID Apple.

Verificar a bateria do seu AirPods é muito simples no iPhone. Verifique se o iPhone está próximo ao estojo do AirPods e abra o estojo do AirPods.

A porcentagem de bateria do seu AirPods e do estojo do AirPods aparecerá lado a lado na parte inferior da tela do iPhone. Você também pode perguntar à Siri como é a bateria do seu AirPods.

Para carregar os Apple AirPods, basta colocá-los de volta no estojo. Eles carregarão enquanto estiverem no estojo, contanto que o estojo tenha bateria.

Para a segunda geração de AirPods ou AirPods Pro, o estojo de carregamento pode fornecer até duas horas de tempo de conversação e três horas de audição em 15 minutos de carga.

Para carregar o estojo AirPods, conecte o conector Lightning na parte inferior do estojo, como faria com o seu iPhone.

Se você tiver o estojo de carregamento sem fio para o AirPods 2 ou o AirPods Pro, também poderá colocá-lo em um tapete de carregamento sem fio compatível com Qi para completar o suco. Também é possível usar o carregador do Apple Watch para carregar o estojo de carregamento sem fio AirPods - você só precisa obter o posicionamento correto.

Os AirPods de primeira geração oferecerão cerca de duas horas de conversação. A segunda geração oferece cerca de três horas de conversação e cinco horas de audição. O AirPods Pro oferece cerca de três horas e meia de tempo de conversação e entre quatro e cinco horas de audição, dependendo do modo em que você está.

Como você pode usar um AirPod ou dois AirPods a qualquer momento, às vezes usamos apenas um AirPod se tivermos muitos telefonemas naquele dia, mudando para o outro AirPod quando o aviso de cinco minutos emite um sinal sonoro de bateria fraca no que estamos usando .

Ele oferece um pouco de suco e você pode cobrar enquanto fala do outro.

Todos os AirPods que você conectar ao seu iPhone receberão automaticamente seu primeiro nome e os adicionarão posteriormente, como os AirPods da Britta / Britta AirPods Pro. Se você deseja alterar o nome dos seus AirPods:

Abra as configurações de Bluetooth no seu iPhone> Verifique se os AirPods estão conectados> Clique no símbolo "i" na guia AirPods> Clique em Nome> Altere o nome dos AirPods> Toque em Concluído.

Por padrão, tocar duas vezes na lateral de cada AirPod iniciará o Siri no seu iPhone ou iPad para os AirPods de primeira geração. A segunda geração de AirPods tem a próxima faixa como padrão para toque duplo.

No entanto, você pode alterar o padrão em ambos, desativar completamente o recurso e ter um recurso para o AirPod direito e outro para a esquerda. Para fazer isso:

Abra as configurações de Bluetooth no seu iPhone> Verifique se os AirPods estão conectados> Clique no símbolo "i" na guia AirPods> Escolha o recurso desejado para o AirPod esquerdo> Escolha o recurso desejado para o AirPod certo.

Os AirPods Pro têm um sensor Force Touch em sua haste, afastando o controle de uma torneira e apertando. Para reproduzir ou pausar o áudio, pressione a haste no AirPods Pro uma vez.

Para pular uma faixa no AirPods Pro, você precisará apertar o Force Touch Sensor na haste dos seus AirPods duas vezes.

Para voltar à faixa anterior no AirPods Pro, aperte o sensor Force Touch na haste três vezes nos AirPods.

Para alternar rapidamente entre os modos Cancelamento ativo de ruído e Transparência (onde você pode ouvir o ambiente em que está), pressione e segure o sensor Force Touch na haste dos seus AirPods.

Você também pode deslizar para baixo a partir do canto superior direito da tela inicial do iPhone para acessar o Centro de Controle. Dependendo do iPhone que você possui, Haptic Touch ou 3D Toque na barra de volume quando o AirPods Pro estiver conectado e você verá uma opção para alternar entre os dois modos.

Para iniciar o Siri nos AirPods de primeira geração, você pode tocar duas vezes no AirPod direito ou esquerdo, a menos que tenha alterado o padrão como acima. O Siri será iniciado no seu iPhone ou iPad.

Para iniciar o Siri nos AirPods ou AirPods Pro de segunda geração, basta dizer "Hey Siri". Você precisará ter certeza de que está usando o software mais recente para que ele funcione.

Depois de iniciar o Siri em seus AirPods ou AirPods Pro de segunda geração, você pode fazer várias perguntas, incluindo qualquer um dos exemplos abaixo:

"Reproduzir minha lista de favoritos"

"Envie uma mensagem para [nome do contato]"

"Aumenta o volume"

"Como eu chego em casa daqui?"

"Pule para a próxima música"

"Pausar música"

"Como está a bateria dos meus AirPods?"

A Detecção Automática de Ouvido transfere automaticamente o áudio dos dispositivos conectados para os AirPods quando você coloca um ou ambos nos ouvidos. Para ativar / desativar a Detecção automática de ouvido:

Abra as configurações de Bluetooth no seu iPhone> Verifique se os AirPods estão conectados> Clique no símbolo "i" na guia AirPods> role para baixo até Detecção automática de orelha> Ativar ou desativar.

Por padrão, o microfone ativo alterna automaticamente entre os AirPods esquerdo e direito, mas você pode alterá-lo para que fique fixo em um lado.

Abra as configurações de Bluetooth no seu iPhone> Verifique se os AirPods estão conectados> Clique no símbolo "i" na guia AirPods> role para baixo até Microphone> selecione sua preferência.

Não há controles de volume nos próprios AirPods. Para aumentar ou diminuir o volume, você precisará usar o dispositivo ao qual seus AirPods estão conectados.

Por exemplo, se você estiver usando seus AirPods com o iPhone, basta ajustar o volume como faria se estivesse falando no iPhone com o botão de volume à esquerda do dispositivo.

Você pode configurar seus AirPods para anunciar quem está ligando para você sem precisar tirar o iPhone do bolso ou na bolsa, ativando o recurso "Anunciar chamadas" no iPhone.

Vá para Configurações> Telefone> Anunciar chamadas> Selecione Somente fones de ouvido ou Fones de ouvido e carro.

Se você estiver executando o iOS 13.2, poderá ativar Anunciar mensagens. Ele funcionará apenas com os AirPods e AirPods Pro de segunda geração, mas, quando ativado, o Siri lerá as Mensagens recebidas.

Nosso recurso de como guiá-lo por todo o processo , bem como quais outros fones de ouvido são compatíveis, mas em poucas palavras:

Vá para Configurações> Notificações> Anunciar mensagens com Siri> Ativar.

Você também precisará tocar em Mensagens na seção Anunciar mensagem de> Alternar em Anunciar mensagens com o Siri.

É possível atender uma chamada diretamente de seus AirPods, embora seja recomendável ativar o recurso Anunciar chamadas para que você saiba com quem está prestes a falar.

Para atender uma chamada, basta tocar duas vezes em um dos AirPods de primeira ou segunda geração quando ouvir o toque da chamada recebida no ouvido. No AirPods Pro, pressione o sensor Force Touch.

Para encerrar uma chamada, toque duas vezes em um dos seus AirPods (primeira ou segunda geração). Tenha cuidado ao ajustar os AirPods durante uma chamada, pois encerramos acidentalmente uma chamada no meio antes.

Para o AirPods Pro, pressione o sensor Force Touch na haste para encerrar uma chamada.

Se você tiver o atalho de volume configurado na barra de menus do seu Mac, é possível selecionar seus AirPods no menu suspenso que aparece quando você clica no ícone de volume. Você poderá reproduzir músicas nos AirPods ao ouvir músicas no seu Mac.

Para ativar o atalho de volume no seu Mac, vá para Preferências do Sistema> Som> Marque a opção "Mostrar volume na barra de menus".

Uma vez conectado ao seu dispositivo, tudo que você precisa fazer é colocar um ou ambos os AirPods em seus ouvidos e eles reproduzirão o áudio que estiver no seu dispositivo iOS, seja uma ligação, música ou vídeo.

Se você tirar um AirPod do ouvido, o áudio será interrompido automaticamente. Coloque o AirPod de volta no ouvido e o áudio será reproduzido novamente.

O áudio da chamada telefônica é transferido automaticamente de volta para o seu iPhone se você tirar o AirPods ou o AirPod do ouvido.

Se você perder seus AirPods, poderá usar o aplicativo Find My para localizá-los . Se você perdeu seus AirPods por perto, em sua casa, por exemplo:

Abra Localizar meu aplicativo em um dispositivo iOS ou iCloud.com> Toque na guia Dispositivos na parte inferior> Encontre seus AirPods na lista> Toque em Reproduzir som. Se apenas um AirPod estiver faltando, você poderá silenciar o som do AirPod que não perdeu.

Se você não sabe onde perdeu seus AirPods:

Abra Localizar meu aplicativo em um dispositivo iOS ou iCloud.com> Toque na guia Dispositivos na parte inferior> Encontre seus AirPods na lista. O último local em que eles foram conectados a um iPhone por Bluetooth será exibido. Você pode tocar em Direções para obter direções para o último local conhecido.

Não é de forma alguma a maneira oficial de limpar os AirPods, mas descobrimos que o Blu-tak funciona de maneira brilhante para remover qualquer sujeira do gabinete dos AirPods.

Também usamos lenços umedecidos para bebês, mas a sujeira gruda no Blu-tak, puxando-o para fora do lábio, onde você abre e fecha o gabinete do AirPods e em torno do botão de emparelhamento na parte traseira do gabinete.

A maneira oficial de limpá-los é com um pano macio e sem fiapos ou uma escova de cerdas macias. As malhas do microfone e do alto-falante podem ser limpas com um cotonete seco e você pode remover qualquer resíduo das malhas com uma escova limpa, seca e com cerdas macias.

Nem a primeira nem a segunda geração de AirPods são à prova dágua, portanto, não as use nadando ou tomando banho. Os AirPods Pro são resistentes à água - IPX4 -, o que significa que podem aguentar salpicos, mas não submergir.

Os modelos de primeira e segunda geração também não são à prova de suor, embora sejam testados para uso diário e para uma maneira de atividades. Nós os vestimos para uma corrida e para a academia sem problemas, mas fique longe de cachoeiras ou piscinas. Os AirPods Pro são resistentes ao suor.

Os AirPods de primeira e segunda geração não oferecem cancelamento de ruído.

O AirPods Pro possui cancelamento de ruído ativo a bordo.

O Apple AirPods e o AirPods Pro funcionam com iPhone, Apple Watch, iPad e Macs. Você precisará de um iPhone 5 ou posterior para os modelos de primeira ou segunda geração e um iPhone 6S ou posterior para o AirPods Pro. O AirPods 2 precisa do iOS 12.2 e o WatchOS 5 para oferecer todos os seus recursos e o AirPods Pro precisa do iOS 13.2.

Os AirPods também funcionam com PCs e dispositivos Android, incluindo Samsung e Huawei , embora ambas as empresas tenham suas próprias alternativas aos AirPods.

Você pode ler mais sobre os recursos oferecidos pelo AirPods em dispositivos Android em nosso recurso separado .

Os AirPods e AirPods Pro da Apple estão disponíveis apenas em branco. Houve alguns rumores de AirPods pretos, mas eles ainda não foram publicados.

squirrel_widget_148285

A Apple vende apenas os AirPods e AirPods Pro de segunda geração agora. A primeira geração foi descontinuada.

O AirPods 2 começa em £ 159 para o estojo de carregamento padrão. O preço aumenta para £ 199 para os AirPods com o estojo de carregamento sem fio.

Também é possível comprar o estojo de carregamento sem fio separadamente por £ 79. O estojo de carregamento sem fio é compatível com os AirPods de primeira geração.

O AirPods Pro custa £ 249 e vem com um estojo de carregamento sem fio como padrão.

squirrel_widget_168834