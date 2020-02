Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Ao contrário do Apple Watch , os fones de ouvido sem fio da Apple não são apenas compatíveis com dispositivos iOS. Também é possível usar o Apple AirPods ou AirPods Pro com um telefone Android como qualquer outro par de fones de ouvido Bluetooth.

O processo de emparelhamento não é tão rápido e conveniente como usar os AirPods com um iPhone, mas ainda assim é bastante simples e, uma vez conectado, você não perde muitos recursos. Ou pelo menos, não dos mais importantes.

Veja como conectar o Apple AirPods ou AirPods Pro a um dispositivo Android e os recursos que eles oferecem.

squirrel_widget_168834

A conexão dos Apple AirPods a um dispositivo Android funciona da mesma maneira que a conexão de qualquer dispositivo via Bluetooth.

Abra as configurações de Bluetooth no seu dispositivo Android. Selecione Emparelhar um novo dispositivo. Abra o estojo Apple AirPods para ativar o emparelhamento. Quando os AirPods aparecerem na tela, toque neles e confirme o emparelhamento. Se eles não aparecerem, pressione e segure o botão na parte traseira do gabinete do AirPods até que a luz do LED entre os AirPods pisque. Isso coloca os AirPods no modo de emparelhamento e você pode repetir a etapa 4.

A primeira e a segunda geração do Apple AirPods, bem como o modelo Pro, podem ser conectados a um dispositivo Android ou outro dispositivo via Bluetooth.

Uma vez conectado, o Apple AirPods funciona da mesma maneira que outros fones de ouvido Bluetooth. Você obterá os seguintes recursos:

Para reproduzir e pausar o controle, toque duas vezes em um AirPod enquanto ele estiver no seu ouvido

Áudio de música e filme

Chamar áudio

Qualquer outro áudio que normalmente seria reproduzido pelos alto-falantes do seu telefone

O AirPods Pro é um pouco diferente em funcionalidade, mas todos os recursos essenciais funcionam:

Reproduza e pause a música pressionando a haste AirPod Pro uma vez

Avance pressionando duas vezes rapidamente

Volte pressionando três vezes

Pressione e segure a haste para ativar / desativar o cancelamento de ruído ou o modo de audição ambiente

Porém, ao contrário de quando conectado a um iPhone, o áudio da chamada não é transferido automaticamente de volta para o telefone se você tirar os AirPods dos ouvidos. O indicador de bateria dos AirPods não aparecerá no seu dispositivo Android; portanto, é necessário anotar quantas horas você está ouvindo para saber quando carregar a carga.

Como alternativa, existe um aplicativo chamado Assistant Trigger que você pode baixar na Google Play Store . Isso mostrará a bateria dos AirPods no seu telefone e permitirá que você toque duas vezes em um AirPod para iniciar o Google Assistant ou o Bixby.

Portanto, se você deseja AirPods com seu telefone Android, não há nada para impedi-lo de usá-los. No entanto, você também pode se sentir tentado pelo Samsung Galaxy Buds .