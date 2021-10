Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Neste outono, a Amazon irá atualizar as Echo Frames com novos recursos e opções de cores.

Os óculos inteligentes habilitados para Alexa da Amazon, os Echo Frames , aparentemente receberam uma atualização de software. Os óculos agora podem acordar automaticamente do modo de economia de energia quando você os coloca no rosto e oferecem um atalho para que você possa telefonar rapidamente para um contato.

Esses recursos, que supostamente foram lançados a partir de 10 de novembro de 2021, chegarão no mesmo dia que as cores cinza e azul para os Echo Frames, custando US $ 249,99 cada. Além das armações de tartaruga existentes, as novas cores estarão disponíveis com lentes polarizadas e filtros de luz azul por US $ 269,99 cada. Todas essas opções lançadas este ano exclusivamente para as molduras pretas, mas agora estão em expansão.

Outros novos recursos, de acordo com 9to5Toys , incluem a capacidade de chamar um contato prioritário com um toque longo do touchpad do Echo Frames - além de você pode alterar a palavra de ativação dos Frames de “Alexa” para “Echo". O recurso de volume automático agora supera o ruído ambiente alto também, e os óculos - que entram no modo de hibernação quando virados de cabeça para baixo - acordam sempre que você os coloca no rosto.

Por último, o recurso de mensagens de texto mãos-livres, que já estava disponível no Android, está chegando ao iOS "nos próximos meses".

Esses recursos de software estão chegando aos proprietários de quadros novos e existentes.