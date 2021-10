Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou que seus novos fones de ouvido intra-auriculares sem fio Echo Buds chegarão ao Reino Unido a partir de 10 de novembro.

Lançados nos Estados Unidos em maio , os fones de ouvido de 2ª geração são 20% menores que o modelo anterior e apresentam tecnologia de cancelamento de ruído ativo personalizado.

Agora também possui carregamento sem fio (opcional), microfones aprimorados e acesso sem fio ao Alexa.

Cada botão é classificado como IPX4 para resistência ao suor e à água, enquanto quatro pontas de orelha e duas pontas de asa permitem a personalização dependendo de suas circunstâncias - usando-as durante o treino ou não.

Além do Amazon Alexa com viva-voz, você também pode configurá-los para acessar o Google Assistant e o Siri com um único toque.

Um driver dinâmico de 5,7 mm pode ser encontrado em cada orelha, enquanto a duração da bateria dura cinco horas nos próprios botões, com mais 15 horas armazenadas na maleta de transporte.

O case também possui carregamento rápido, com até duas horas de reprodução disponíveis após apenas 15 minutos de carregamento.

Os novos Echo Buds estão disponíveis para pré-encomenda agora em preto ou branco glaciar, ao preço de £ 109,99 para a opção de estojo de carregamento com fio, £ 129,99 com um estojo de carregamento sem fio. Por um período limitado, o modelo de carregamento com fio USB-C também está disponível para membros Prime por apenas £ 79,99, a versão sem fio £ 99,99.

