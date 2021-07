O novo Amazon Echo Buds 2 tem um grande desconto de $ 30

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon atualizou seus Echo Buds no início deste ano e agora eles têm um grande desconto de 25 por cento nos EUA - o que significa que estão $ 30 de desconto.

Como seria de se esperar, você pode usá-los para pedir a Alexa o que precisar - isso funciona por meio da conexão de internet do seu telefone. Pergunte a Alexa sobre o tempo ou para fazer streaming de música, reproduzir podcasts e ler audiolivros Audible.

A versão de segunda geração aprimorou a tecnologia de cancelamento de ruído sob medida em relação à primeira geração de 2019, que usava a tecnologia de redução de ruído existente da Bose.

Há também um design mais compacto para maior conforto de uso - eles vêm com quatro pontas de orelha diferentes e dois tamanhos de pontas de asa também. A Amazon também adicionou um respiradouro para impedir que a pressão seja vedada no canal auditivo. Além disso, a capacidade de som foi reforçada com uma faixa dinâmica muito melhorada.

Eles agora têm um acabamento preto ou branco fosco, em oposição ao design preto de alto brilho da primeira geração.

A Amazon diz que o modelo de segunda geração oferece até 5 horas de reprodução de música por carga e até 15 horas com o estojo de carregamento. Um recurso de carga rápida de 15 minutos oferece até duas horas de reprodução de música.