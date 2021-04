Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon atualizou os Echo Buds, seus fones de ouvido sem fio com tecnologia Alexa, para 2021. A versão de segunda geração adiciona tecnologia de cancelamento de ruído aprimorada, um corpo redesenhado que deve tornar os fones de ouvido mais confortáveis e um preço competitivo.

Os novos Echo Buds apresentam o Cancelamento Ativo de Ruído interno da Amazon, enquanto o par de primeira geração usava a tecnologia de redução de ruído da Bose. Embora essa redução de ruído fosse boa, ela não conseguia mascarar o som de uma motosserra o suficiente, em nossa experiência, para que você pudesse ouvir sua música ou podcasts claramente enquanto trabalhava ao ar livre. Os novos fones de ouvido alcançarão o cancelamento total de ruído ao lidar com ruídos altos? Esperamos testá-los e apresentaremos um relatório.

A Amazon também deixou claro que os novos Echo Buds também apresentarão recursos de som aprimorados, com ênfase na faixa dinâmica aprimorada.

Assim como o primeiro modelo , o 2021 Echo Buds tem Alexa para você usar em qualquer lugar. Você pode pedir à Alexa um artista ou uma música para tocar, controlar sua casa inteligente, reproduzir um audiolivro da Audible, solicitar instruções de trânsito ou até mesmo usar a Alexa para encontrar o local de teste COVID-19 mais próximo. Alexa funciona da mesma forma que em um Echo.

Quanto ao novo visual, os Echo Buds de segunda geração têm um corpo 21 por cento menor. Os fones de ouvido vêm com quatro pontas de orelha diferentes e dois tamanhos de pontas de asa, bem como um bocal menor para as pontas serem fixadas, todos os quais devem significar mais conforto e um melhor encaixe. Descobrimos que os Echo Buds da primeira geração têm uma tendência a ficar um pouco mais abaixo do ouvido do que o confortável. A Amazon disse que também adicionou um respiradouro para impedir que a pressão seja vedada no canal auditivo.

Os novos Echo Buds agora também apresentam um acabamento em preto fosco, ao contrário do alto brilho da primeira geração. A Amazon também lançou uma versão branca dos fones de ouvido. Uma coisa que poderíamos dispensar, no entanto, é o logotipo de sorriso da Amazon, que agora está estampado na lateral deles. Não, obrigado.

Os Echo Buds de segunda geração estarão disponíveis para compra a partir de 13 de maio de 2021. Eles custam US $ 119,99 para os fones de ouvido e um estojo de carregamento USB-C ou US $ 139,99 para um carregador sem fio atualizado. Por um tempo limitado, ambos estão à venda. O par normal custa $ 99,99, enquanto o par de carregamento sem fio custa $ 119,99.

Escrito por Maggie Tillman.