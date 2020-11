Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está atualizando seus Echo Buds com novos recursos de condicionamento físico para que você possa usar os verdadeiros fones de ouvido sem fio para monitorar seus exercícios.

Segundo a empresa, os Echo Buds agora podem rastrear caminhadas, corridas e outras atividades com comandos de voz Alexa. Basta dizer “Alexa, comece minha corrida” e, mais tarde, você poderá obter uma atualização do progresso dizendo: “Alexa, quão longe eu corri?” ou “Alexa, qual é o meu ritmo?” Aqui estão algumas outras coisas que você pode dizer:

“Alexa, comece minha corrida”

“Alexa, faça uma pausa na minha caminhada”

“Alexa, termine meu treino”

"Alexa, como foi meu treino?"

Os Echo Buds já têm acelerômetros, que agora estão aproveitando para rastrear etapas. Com o seu “perfil de treino” preenchido no aplicativo móvel Amazon Alexa, que pede dados pessoais como altura e peso, o Echo Buds pode até determinar a distância de suas corridas ou caminhadas e as calorias que você queimou. Ele também pode descobrir sua duração por meio de carimbos de data / hora, e seu ritmo é calculado pela duração e distância.

Seus dados de exercícios anteriores também podem ser visualizados no aplicativo Alexa.

A Amazon disse que a nova atualização do software Echo Buds deve começar a ser lançada nos próximos dias (final de novembro de 2020). Eles baixam atualizações automaticamente quando estão em seu caso e conectados à Internet. Em nossa análise dos fones de ouvido , descobrimos que os Echo Buds oferecem não apenas o Alexa, mas também redução de ruído por um ótimo preço. Tínhamos algumas reservas quanto ao design e qualidade, mas eles ainda são confortáveis.

Escrito por Maggie Tillman.