A Amazon está avisando os proprietários do Amazon Echo Buds para atualizar seus fones de ouvido devido a um possível problema de segurança. Aqui está tudo o que você precisa saber, incluindo a correção.

Em um e-mail para os proprietários do Echo Bud, a Amazon disse que determinou "em casos muito raros" que é possível que o Echo Buds "superaqueça durante o processo de carregamento". Segundo informações, ficou sabendo do problema de superaquecimento por meio de um relatório do cliente e de que havia "um número limitado de casos".

Até o momento, não houve relatos de feridos, segundo a Amazon.

A empresa lançou o firmware (uma atualização de software) que corrige todo o problema e melhora o desempenho da bateria a longo prazo dos Echo Buds.

A atualização de software que contém a correção da Amazon para os Echo Buds agora está disponível para todos os usuários do Echo Buds (em 15 de julho de 2020).

Se você possui um par de Amazon Echo Buds, pode verificar a atualização do software por meio do aplicativo Amazon Alexa. Eles precisam de pelo menos 30% da bateria para atualizar. Você deve mantê-los no estojo e ao lado do telefone por 30 minutos antes de verificar a atualização do software nas configurações.

Abra o aplicativo Amazon Alexa. Navegue para Dispositivos> Eco e Alexa> Echo Buds> Sobre. O número do software visível deve ser 318119151 ou superior.

Nota: pode ser necessário abrir o estojo dos Echo Buds para garantir que eles estejam conectados ao seu dispositivo e ao aplicativo Amazon Alexa.

