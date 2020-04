Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O AKG, de propriedade da Samsung, lançou um par de novos fones de ouvido sem fio verdadeiros, adquirindo o Galaxy Buds + da Samsung e oferecendo recursos de ponta e melhor impermeabilização.

O novo par, chamado AKG N400, são fones de ouvido individuais compactos com ANC (Active Noise Canceling), que é um recurso que a Samsung optou por não incluir no Galaxy Buds +.

Com isso, combinado com os drivers de 8,2 mm relativamente grandes que fornecem som, ele deve permitir um som completo agradável que você pode ouvir mesmo quando estiver em um ambiente ocupado e barulhento.

Para ajudar com esse som, o AKG promete um "ajuste excelente" fornecido pelas pontas de silicone, além das pontas de espuma Comply fornecidas com os fones de ouvido, fornecendo esse selo passivo para isolamento de ruído, que funciona em conjunto com o ANC para bloquear o ruído externo. .

Para garantir que eles fiquem bem em seus ouvidos, a AKG optou pelas barbatanas com ponta de asa que abraçam a parte interna da orelha, mantendo-as no lugar.

Isso deve significar que você poderá usá-los durante os treinos sem precisar se preocupar com o fato de que eles escaparão. Além do mais, eles são resistentes à água até os níveis IPX7, portanto, eles devem sobreviver mesmo se acidentalmente ficarem submersos na água (apenas não os levem a mergulhar). Seu suor e a estranha corrida das chuvas não devem ser um problema.

Adicione tudo isso a uma bateria que possa mantê-lo ouvindo música por até 12 horas em uma sessão fora do gabinete, e você terá um par de fones de ouvido muito promissor. Especialmente considerando que o gabinete também é equipado com recursos de carregamento sem fio, assim como o da Samsung.

Atualmente, o AKG N400 está disponível apenas para compra na Coréia. A Samsung ainda não anunciou um lançamento global para este produto em particular. O preço é de 219.000 won, que aproximadamente convertido é de apenas £ 149.

Se for lançado na Europa e nos EUA por um preço próximo, isso poderá significar uma excelente opção acessível que oferece mais do que a gama Galaxy Buds atualmente oferece.