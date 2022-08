Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Adidas está seguindo os passos do Urbanista ao liberar um par de fones de ouvido que podem carregar do sol - o RPT-02 Sol.

No seguimento do RPT-01 de 2021, os fones de ouvido foram, na verdade, provocados pela própria Adidas em 2021, quando Gustaf Rosell da Zound Industries detalhou os planos para o RPT-02 Sol para o Digital Trends.

-

Os fones de ouvido usam a tecnologia Powerfoyle da Exeger cada vez mais difundida para obter tempo de reprodução extra quando você precisar - até 80 horas de reprodução maciça com uma única carga, aparentemente. Não está claro o quanto isso é aumentado pelo próprio Powerfoyle, mas é uma grande figura para aqueles que não gostam de carregar seus dispositivos com freqüência. Recentemente, o Powerfoyle tem sido usado pela Urbanista tanto em fones de ouvido intra-auriculares quanto sobre-auriculares.

A resistência à água é uma necessidade para fones de ouvido que são claramente voltados para o exercício, e IPX4 significa que o suor não será problema algum, enquanto o design baseado em tecido deve torná-los confortáveis também nesse lado, como o RPT-01.

Não há grandes diferenças no design do RPT-01, na verdade, além de algum revestimento Powerfoyle mais treliçado na faixa de cabeça, e eles são novamente fones de ouvido no ouvido. Refrescantemente, a Adidas está falando do fato de que a maior parte do plástico no design virá de fontes recicladas.

Os fones de ouvido estarão disponíveis em 23 de agosto de 2022 diretamente da Adidas por £199,95, um pequeno galo sobre a etiqueta de preço do RPT-01 que provavelmente é explicado pelas exigências mais complexas da integração do Powerfoyle.

Escrito por Max Freeman-Mills.