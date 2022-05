Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Adidas fez uma parceria com o rapper americano Quavo para uma edição especial de seu Z.N.E. 01 ANC verdadeiros fones de ouvido sem fio.

Apenas 150 pares estarão disponíveis globalmente e foram projetados pelo próprio Quavo. A caixa de cobrança está adornada com letras de seu próximo álbum, Cheat Code, enquanto os broches ostentam seu nome e o nome do próprio álbum.

Eles lançarão na quinta-feira 19 de maio às 15h BST (10h EDT, 7h PDT) e quando eles se forem, eles já terão ido.

Você poderá comprá-los exclusivamente no site de fones de ouvido Adidas, pelo preço de £180 por par.

Em todos os outros aspectos, os fones de ouvido Adidas Z.N.E. 01 ANC Quavo apresentam as mesmas pontas de ouvido intercambiáveis e cancelamento ativo de ruído do modelo padrão lançado no final do ano passado.

Eles têm uma duração de bateria esportiva de até 20 horas no total, com 4,5 horas nos botões e 15,5 horas na caixa.

As gemas são classificadas como IPX5, portanto, são resistentes ao suor e à água. A caixa é certificada com IPX4.

O suporte Bluetooth 5.2 fornece a conexão sem fio.

Os fones de ouvido sem fio padrão Adidas Z.N.E. 01 ANC estão disponíveis por £150.

Você pode se inscrever no site da Adidas para ser informado quando os botões da edição Quavo estiverem disponíveis.

Escrito por Rik Henderson.