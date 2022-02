Adidas FWD-02 Sport abandona a gola para se tornar um verdadeiro wireless

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Adidas seguiu sua série de fones de ouvido FWD Sport com um modelo de segunda geração que abandona a faixa de pescoço do último .

Os fones de ouvido Adidas FWD-02 Sport são verdadeiramente sem fio, complementando a série ZNE 01 na família centrada em fitness da empresa.

Projetado principalmente para corredores de todas as habilidades, os botões são à prova de suor IPX5 e vêm com uma interface "force touch" que permite o controle de mídia independentemente das condições climáticas.

O estojo de carregamento também vem com uma tampa de tecido de malha respirável que permite que a água ou o suor evaporem e escapem quando os botões são armazenados.

Pontas auriculares e asas intercambiáveis estão incluídas para garantir que elas tenham um ajuste seguro durante o exercício.

Em termos de tecnologia, o FWD-02 Sport oferece uma duração total da bateria de 25 horas - seis nos botões e mais 19 horas no case.

Os botões também carregam um modo de consciência que permite a entrada de ruído ambiente para ajudá-lo a acompanhar o ambiente em uma corrida. Você também pode desligá-lo se quiser apenas música.

"As necessidades do corredor de hoje mudaram de várias maneiras. Os corredores estão interagindo com mais frequência com a mídia e os aplicativos, por isso exigem métodos de entrada mais intuitivos e confiáveis. Devido ao fechamento de academias ou preferência pessoal, muitos corredores estão gastando mais tempo do que nunca correndo ao ar livre, independentemente dos elementos", disse Ella Renneus, designer da Zound Industries, fabricante por trás da linha de fones de ouvido Adidas.

Os fones de ouvido sem fio verdadeiros Adidas FWD-02 Sport estão disponíveis agora, ao preço de US $ 169 nos EUA.

Escrito por Rik Henderson.