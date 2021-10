Adidas ZNE 01 ANC lidera a nova linha de fones de ouvido TWS

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Adidas entrou no verdadeiro mercado de fones de ouvido sem fio com três pares em diferentes faixas de preço, para diferentes estilos de vida.

Na liderança estão os adidas ZNE 01 ANC com cancelamento de ruído nos ouvidos, apoiados pelo rapper e baller Quavo.

Eles vêm com pontas de ouvido intercambiáveis feitas sob medida e cancelamento de ruído ativo que também pode ser definido em um modo de percepção para ouvir o que está acontecendo ao seu redor.

A duração da bateria é de até 20 horas no total, com 4,5 horas nos botões e 15,5 horas no estojo de transporte.

Os fones de ouvido ZNE 01 ANC custam $ 189 / £ 169 e já estão disponíveis.

Também estão disponíveis verdadeiros botões sem fio sem a tecnologia de cancelamento de ruído. O par ZNE 01 custa US $ 99 / £ 89 e tem um design um pouco menor.

Eles possuem bateria de longa duração, com 5 horas iniciais, 20 horas no case.

Por último, mas não menos importante, é um par mais adequado para uso em esportes e treino. Os fones de ouvido Adidas FWE-02 Sport têm resistência IPX5 à água e ao suor e pontas de orelha com asas para um ajuste mais seguro.

A duração da bateria é de até 6 horas, com mais 19 horas no caso.

Eles custam $ 169 / £ 139.

Todos os modelos vêm em preto, com os fones de ouvido ZNE 01 ANC e FWE-02 Sport também disponíveis em branco.