O Adidas RPD-01 é um elegante par de fones de ouvido acessíveis para exercícios, resistentes ao suor

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Adidas retirou seus novos fones de ouvido para exercícios esportivos, e esse par é mais acessível ainda do que o FWD-01 anterior. Como seu irmão, há um foco no estilo, mas também na praticidade.

Ele é chamado de RPD-01 e apresenta um design de fita para o pescoço claramente projetado para complementar as roupas de alta costura, com esse logotipo icônico da Adidas que combina os pontos finais onde os botões de controle vivem.

Ser um design de fita para o pescoço naturalmente significa que não há puxões nos fones de ouvido e que todo o conjunto se move com você à medida que você se move.

Os fones de ouvido possuem aletas intra-auriculares que se agarram ao interior das orelhas dos usuários, enquanto as pontas são de silicone em forma de cone, projetadas para formar uma vedação ao redor do exterior do canal auditivo. Juntas, a Adidas diz que elas se combinam para criar um ajuste perfeito e seguro.

O desempenho também parece sólido, com a Adidas prometendo até 12 horas de reprodução de música com uma carga completa, o que é suficiente para você passar uma semana de sessões diárias de treino.

Além disso, se isso não for suficiente, você não precisará esperar muito tempo para recarregá-lo novamente. O RPD-01 possui carregamento rápido via USB-C.

É claro que, sendo um par de fones de ouvido "para atletas", possui resistência à umidade. Especificamente, ele é certificado para os níveis IPX4, o que significa que pode suportar suor e respingos de luz; portanto, você deve aceitá-lo em uma garoa.

Os fones de ouvido com fita para o pescoço Adidas RPD-01 já estão disponíveis e custam apenas £ 79,99 no Reino Unido, com as cores Cinza claro, Cinza noturno e Tonalidade verde disponíveis.