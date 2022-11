Shokz anuncia o OpenRun Pro Mini Earbuds para cabeças menores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Shokz, a empresa anteriormente conhecida como AfterShockz, anunciou o OpenRun Pro Mini os auriculares condutores de osso, um novo tamanho menor projetado para aqueles com cabeças mais diminutivas.

No interior, os auriculares Shokz OpenRun Pro Mini têm todas as mesmas características que você esperaria de algo com o nome OpenRun Pro, mas é o que está no exterior que importa. Este modelo menor pesa apenas 28g com uma faixa de cabeça que é 21mm mais curta que o modelo maior. Trata-se de garantir que estas coisas permaneçam presas à sua noggin, mesmo que seja um pouco no tamanho menor.

De volta ao interior, você está olhando para a tecnologia de condução óssea da 9ª geração e a vida útil da bateria que promete até 10 horas por carga. Essa carga levará apenas uma hora, e o tempo de espera é de cerca de 10 dias. Há Bluetooth 5.1 para uma conexão agradável e sólida, enquanto a resistência à água IP55 está incluída.

Quanto a se você precisa do OpenRun Pro ou do OpenRun Pro Mini, Shokz diz para obter uma medida flexível e envolvê-la ao redor de sua cabeça de orelha a orelha. Se você conseguir uma medida que seja superior a 23,49cm (9,25 polegadas), você quer o OpenRun Pro normal. Qualquer coisa menor, é o OpenRun Pro Mini para você. Há até um vídeo, também.

Se você estava esperando por uma versão menor do Shokz OpenRun Pro, agora é a sua hora de brilhar. Você pode encomendar um par do seu próprio OpenRun Pro Mini agora em preto ou bege por £159,95 / $179,95 / EUR189,95.

Escrito por Oliver Haslam.