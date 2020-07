Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Com a Sony fazendo da sua tecnologia de áudio 3D uma parte importante do marketing do PS5, parece que os fones de ouvido do console estão ficando cada vez mais populares e importantes ao longo do tempo, elevando significativamente sua experiência de jogo.

Os audiófilos de todo o mundo usam os excelentes fones de ouvido da Audeze para música e filmes há muito tempo, e se ramificam nos jogos para PC com o Mobius e o LCD-GX, mas agora estão lançando seu primeiro fone de ouvido para console dedicado - o Penrose.

É um fone de ouvido sem fio, com uma versão construída com o PS5 e Xbox Series X em mente (o último, uma variante verde, é chamado de Penrose X). Cada um possui um dongle USB para conectividade e funcionará com o console de geração mais antiga que você possui atualmente.

Obviamente, como em qualquer produto audiófilo, o foco aqui está na tecnologia de som. Os drivers magnéticos planares de 100 mm da Audeze estão a bordo e devem fornecer um som que supera toda a concorrência.

Enquanto isso, a Audeze também está destacando seu microfone removível, que é de qualidade de transmissão e aparentemente pode filtrar até 20dB de som de fundo para criar uma comunicação cristalina, uma chave para qualquer esquadrão aspirante da Warzone , por exemplo.

Sem surpresa, o Penrose e o Penrose X têm um preço bastante alto - eles estão sendo lançados a 299 libras, embora as primeiras 250 pessoas a fazer a pré-encomenda recebam 50 libras. Você pode fazer isso no site da Audeze aqui . Ainda assim, isso é decentemente acessível, dada a sofisticação da tecnologia da Audeze, e comparada com os preços dos outros fones de ouvido.

Mal podemos esperar para colocar nossas mãos em um par desses para ver como eles se comparam à competição em um campo lotado.