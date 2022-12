Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Audeze revelou seu mais recente headset para PC e console - o Maxwell. Ele traz o clássico áudio magnético planar da empresa para um novo design encantador.

O fone de ouvido tem uma vida útil de bateria muito melhorada em comparação com seus predecessores Mobius e Penrose, com 80 horas de jogo antes que você precise carregá-lo.

Um dongle de super baixa latência permitirá aos jogadores alternar entre os modos de console e PC, embora eles precisem escolher uma versão Xbox/PC ou PlayStation/PC do Maxwell. O Audeze não decifrou o código ao ter apenas um modelo de fone de ouvido, ao que parece.

Um sistema de IA irá cancelar o ruído de seu microfone para fazer uma captação de áudio supercrítico quando você estiver conversando, aparentemente, mas a verdadeira estrela será a própria qualidade de som.

Os drivers magnéticos planares de 90mm do Audeze são tão soberbos quanto parecem no papel, em nossa experiência, enquanto o novo design do Maxwell parece mais confortável do que os esforços anteriores também.

A versão PlayStation será vendida no varejo por $299, com a versão Xbox chegando a $349 graças a uma licença Dolby Atmos incluída, e ambas devem ser lançadas em janeiro. Estaremos fazendo com que eles passem por seus passos para uma revisão completa muito em breve, também.

