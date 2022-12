EE Pocket-lint Awards 2022: Fones de ouvido intra-auriculares do ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os fones de ouvido são uma categoria em que a maioria das pessoas tem interesse. Quer você os use na academia, para viagens, viagens de ida e volta ou simplesmente os prefira a um volume maior do que os ouvidos para uma audição casual, eles são um pequeno e conveniente fator de forma para colocar música em seus ouvidos.

Eles também estão ficando cada vez mais inteligentes, com cancelamento de ruído, impermeabilização e todo tipo de sensores incorporados - seja para entender seu ritmo cardíaco e contagem de passos, ou mesmo como eles estão sentados em seu canal auditivo, para que eles possam ajustar seu som para se adequar.

Reduzir nossa lista de candidatos para o EE Pocket-lint Awards não foi uma façanha ruim, e nós fomos prejudicados pela escolha, com muitos botões talentosos para escolher. Mas o vencedor é...

Auscultadores In-Ear do Ano: Sennheiser Momentum True Wireless 3

No Momentum True Wireless 3, a Sennheiser proporcionou uma aula magistral em como tornar um produto já grande ainda melhor. Mas eles não só oferecem um claro avanço em relação aos seus antecessores, com muitas pequenas melhorias em seu design, som e ANC, como também são mais baratos agora também.

Em última análise, para quem procura um par de orelhas confiáveis que soem tão bem quanto parecem, o Sennheiser Momentum True Wireless 3 é o melhor que já ouvimos este ano.

Altamente elogiado: Apple AirPods Pro 2

Os Apple AirPods Pro 2 foram nossa escolha para Highly Commended este ano, por tudo o que eles entregam para aqueles que têm um iPhone. Embora o fato de trabalharem perfeitamente com iPhones seja sempre uma razão clara para recomendá-los, seu cancelamento de ruído melhorado, novas características de caixa de cobrança e melhorias na qualidade do som também fazem destes AirPods os melhores AirPods até agora.

O melhor do resto

Enquanto o Sennheiser Momentum True Wireless 3 ganhou os votos dos juízes para o primeiro lugar, com um aceno altamente elogiado para o Apple's AirPods Pro 2, o resto da lista restrita mostrou o quão forte era a seleção em 2022.

Desde o grande valor Sony Linkbuds S, que oferece muito do que adorávamos sobre os vencedores do ano passado - o Sony WF-1000XM4 - em um pacote mais acessível, até o refinamento do audiófilo Shure Aonic Free, nós realmente fomos prejudicados pela escolha.

Em outros lugares, o UW100 da Astell & Kern pode não ter cancelamento ativo de ruído, mas seu desempenho de áudio e suas habilidades passivas mais do que compensaram isso, enquanto nós adoramos a versatilidade do Philips Fidelio T1 com todos os gêneros que atiramos sobre eles. Uma lista restrita muito talentosa, de fato.

O que são os prêmios Pocket-lint Awards?

O EE Pocket-lint Awards acontece anualmente para celebrar o melhor da tecnologia dos 12 meses anteriores. Os produtos precisam ser totalmente revisados pela equipe do Pocket-lint para serem considerados para os Prêmios, com julgamento no final do ano. Através de um processo de lista longa e pré-seleção, o painel de juízes especialistas pontua os dispositivos para resultar no vencedor geral e no vice-campeão Altamente Recomendado.

O Pocket-lint Awards foi realizado pela 19ª vez em 2022.

