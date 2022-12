EE Pocket-lint Awards 2022: Fones de ouvido do ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Fones de ouvido é uma categoria que nunca é silenciosa, e se você estiver atento a um novo par de latas, há sempre uma variedade de marcas, estilos e preços para escolher. Este ano não foi diferente, e nossa lista restrita foi composta por um who's who das melhores marcas de áudio do mundo.

De Sennheiser e Sony, B&W a Beyerdynamic - os juízes do EE Pocket-lint Awards foram mimados com algumas escolhas soberbas para conceder a honra dos fones de ouvido do ano, mas mesmo assim, houve um vencedor claro, mesmo assim.

Os fones de ouvido do ano: Sony WH-1000XM5

squirrel_widget_12863155

Esta linha de fones de ouvido da Sony deve estar entre as mais decoradas na história dos fones de ouvido, e o WH-1000XM5 é outro exemplo impressionante de como trazer conforto, um novo design e um desempenho estelar juntos em um único produto.

Ele faz uma ótima combinação. Se você é um viajante regular e quer cortar todo aquele ruído de fundo, ou se você só quer se perder em sua música enquanto caminha para o trabalho ou para a escola, o WH-1000XM5 da Sony é um excelente companheiro sonoro. Um vencedor imensamente merecedor dos fones de ouvido do ano 2022.

Altamente elogiado: Bowers & Wilkins Px7 S2

squirrel_widget_12853461

Embora o vencedor deste ano tenha sido claro, também ficou claro quem estava chegando em um segundo nas estimativas dos juízes.

Estes Px7 S2 não só melhoram em relação aos seus antecessores, como também os melhoram em quase todas as áreas. O desempenho de áudio é autoritário e perspicaz, o cancelamento de ruído é aprimorado e o design foi tornado ainda mais confortável.

Isso resulta em um fone de ouvido premium que justifica sua etiqueta de preço mais premium.

O melhor do resto

Então, o Sony WH-1000XM5 pega o melhor gongo deste ano com o B&W Px7 S2 vindo em segundo lugar, mas como o resto da lista restrita se saiu? O Sennheiser Momentum 4 Wireless nos impressionou com seu excelente som e lista de recursos melhorada, mas com preço reduzido, enquanto o MW75 da Master & Dynamic chamou nossa atenção com seu som arrojado e design super-premium.

As latas de estúdio Beyerdynamic DT 700 Pro X podem não ter ANC como as demais em funcionamento, mas eles fizeram a lista restrita apenas por seu som soberbo e conforto, enquanto o Final UX3000 oferece um excelente valor de uma marca de áudio premium - um excelente par de fones de ouvido para o dinheiro.

O que são os prêmios Pocket-lint Awards?

O EE Pocket-lint Awards acontece anualmente para celebrar o melhor da tecnologia dos 12 meses anteriores. Os produtos precisam ser totalmente revisados pela equipe do Pocket-lint para serem considerados para os Prêmios, com julgamento no final do ano. Através de um processo de lista longa e pré-seleção, o painel de juízes especialistas pontua os dispositivos para resultar no vencedor geral e no vice-campeão Altamente Recomendado.

O Pocket-lint Awards foi realizado pela 19ª vez em 2022.

