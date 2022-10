Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Drop revelou outra colaboração com a Epos que afirma trazer qualidade audiófila com um preço líder de mercado.

O Drop + Epos H3X segue o popular fone de ouvido Drop + Epos PC38X, que era um sólido favorito entre revisores e jogadores. Agora, o novo Drop + Epos H3X foi criado com base no feedback da comunidade e aperfeiçoado com maior clareza de áudio, precisão e reprodução de som.

O Drop diz que este fone de ouvido tem um som bem arredondado, bem como uma melhor clareza e resposta de freqüência, juntamente com um design de fundo fechado para áudio de jogabilidade imersiva.

Num relance, ele se parece muito com o Híbrido Epos H3Pro em termos de estilo e design e isso não é uma coisa ruim. Com uma estrutura de policarbonato de alta qualidade, fones de ouvido de espuma de memória e qualidade de construção sólida deve ser uma compra interessante.

É a Semana de Segurança Doméstica em Pocket-lint Por Britta O'Boyle · 8 Agosto 2022 É a Semana de Segurança Doméstica toda esta semana em Pocket-lint. Aqui está o que esperar.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Especificações do Drop + Epos H3X

Fator forma: Acima do ouvido com desenho de costas fechadas

20-20.000 Hz de resposta em freqüência

Condutores de 40mm

270g de peso

Jef Holove, CEO da Drop, falou sobre como surgiu o último headset:

"Quando começamos a projetar o Drop + Epos H3X, estávamos empenhados em desenvolver um produto que oferecesse qualidade de construção estelar, qualidade de som superior e estética, além de melhorar o fone de ouvido Epos H3 original - tudo a um preço amigável ao consumidor... estamos entusiasmados em apresentar o Drop + EPOS H3X, proporcionando aos usuários maior acesso a produtos de áudio de alto desempenho".

O Drop + Epos H3X está disponível para pré-encomenda em 25 de outubro, com embarques ocorrendo em meados de novembro de 2022. Saiba mais em Drop.

Escrito por Adrian Willings.