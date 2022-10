Desembrulhando os fones de ouvido 1MORE EVO verdadeiros sem fio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você está no mercado para um grande par de verdadeiros fones de ouvido sem fio, então você não pode errar com 1MORE EVO. Estes botões foram incluídos na Prime Early Access Sale da Amazon, o que significa que você pode obtê-los por uma fração do preço habitual.

Com 30% de desconto no Reino Unido e 20% de desconto nos EUA, este é um negócio que você não quer perder.

Mas, o que está realmente por trás de toda essa excitação? Neste artigo, contamos tudo sobre os 1MORE EVO earbuds e exploramos tudo - desde o design, desempenho, qualidade de construção, cancelamento de ruído e duração da bateria.

Desenho

Os fones de ouvido EVO são a mais nova adição à marca de áudio 1MORE. Eles vêm em branco e preto, cada um com acentos rosa-ouro que lhes dão uma aparência elegante. A qualidade de construção é excelente, com um painel de toque metálico e construção robusta.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Estes botões são projetados com o conforto em mente. Seu ajuste confortável e seu design leve os tornam perfeitos para longas horas de uso, quer você esteja relaxando na cama ou fora dela. Além disso, seu pequeno formato oval os torna fáceis de transportar e armazenar.

O painel de cerâmica 3D cria uma superfície lisa e espelhada que ajuda a reduzir a interferência de sinais eletromagnéticos. Isto mantém a transmissão de áudio estável, não importa se você está em movimento ou em uma área lotada.

Uma caixa robusta é exatamente o que você precisa para manter seus amigos seguros ao carregar. O acabamento metálico também é um toque agradável, embora tenha a tendência de atrair poeira. Os protetores auriculares são resistentes ao suor e à água, o que os torna perfeitos para qualquer atividade.

Cada unidade vem com cinco tamanhos diferentes de pontas de orelha, portanto você certamente encontrará o tamanho perfeito para suas orelhas.

Desempenho

Os 1MORE EVO são projetados para fornecer um som potente de estúdio.

Todos os modelos de earbud sob a marca 1MORE foram precisamente afinados por Luca Bignardi - um vencedor do Grammy Award e engenheiro de som experiente. Ao restaurar as freqüências frequentemente perdidas na compressão de áudio digital, estes earbuds proporcionam uma experiência de audição sem igual que agradará até mesmo ao audiófilo mais perspicaz.

Os drivers duplos híbridos combinados e a tecnologia LDAC proporcionam uma ampla resposta de freqüência, enquanto a armadura equilibrada proporciona uma reprodução de som precisa. O resultado é um som claro e detalhado que dará vida à sua música.

Estes fones de ouvido oferecem uma experiência sonora personalizável, com três modos diferentes de EQ a escolher: EQ personalizado, EQ pré-definido e SoundID. O modo EQ personalizado permite que você personalize suas preferências sonoras no aplicativo 1MORE MUSIC, enquanto o modo EQ Pré-definido oferece uma seleção de perfis de áudio pré-definidos.

SoundID é uma característica que reconhece automaticamente as preferências musicais do usuário e ajusta o som de acordo. Como resultado, os fones de ouvido 1MORE EVO oferecem uma experiência de audição única e personalizada.

A afinação cuidadosa e os componentes premium destes fones de ouvido resultam em uma experiência auditiva fiel à gravação original. Quer você seja fã de música clássica, rock ou hip-hop, os fones de ouvido 1MORE EVO lhe proporcionarão uma experiência de audição íntima e imersiva que você não vai esquecer.

Cancelamento ativo de ruído (ANC)

Estes fones de ouvido apresentam quatro níveis de cancelamento ativo de ruído e dois modos de transparência que permitem que você ouça o ambiente ao seu redor.

O nível mais profundo de cancelamento de ruído pode atingir até 42 decibéis, tornando-o perfeito para uso em ambientes ruidosos. Os graves profundos das canções vão passar alto e claro enquanto tudo o resto parece distante ou truncado - mesmo que seja apenas algo pequeno como o zumbido de sua geladeira ou alguém falando em outra sala.

O modo ANC adaptável reconhece automaticamente os sons ambientes e desliga o modo de cancelamento de ruído, para que você tenha sempre o nível perfeito de qualidade sonora.

Quer você esteja tentando bloquear o ruído em um vôo longo ou simplesmente queira desfrutar de sua música sem distrações, 1MORE EVO auriculares são a escolha perfeita.

Duração da bateria

A vida útil da bateria nestes fones de ouvido é impressionante, durando até oito horas sem ANC ou cerca de seis quando o ANC é ligado. Isto ainda é uma quantidade significativa de tempo para ouvir música. A não ser que você faça a música em volume total, os fones de ouvido devem durar o dia todo.

A caixa de carga pode fornecer 20 horas extras de duração da bateria ou 28 horas se você desligar a função de cancelamento de ruído.

É claro que você quer que seus fones de ouvido sejam capazes de se ligar rapidamente, e é por isso que o suporte de EVO para carregamento rápido é uma característica tão excitante. Quinze minutos de carga podem mantê-lo funcionando por quatro horas. Uma recarga completa leva uma hora, enquanto o estojo de recarga leva duas horas.

Chamadas, filmes e jogos

Estes fones de ouvido são projetados para proporcionar uma qualidade de som clara e nítida, não importa onde você esteja.

Eles apresentam seis microfones embutidos que funcionam em conjunto com um algoritmo inteligente para captar e amplificar sua voz de qualquer ambiente ruidoso. Isto garante que você desfrutará de chamadas cristalinas, mesmo nos lugares mais concorridos.

Não importa a intensidade de seu videogame, mais 1MORE fones de ouvido serão entregues. A sincronização entre áudio/vídeo é sempre pontual, para que você não tenha que enfrentar o tempo de atraso.

Bluetooth e controles

Os fones de ouvido 1MORE EVO são projetados com um painel de controle sensível ao toque em cada lado que pode ser usado para funções de reprodução e gerenciamento de chamadas. Os toques triplos tratam das chamadas do assistente de voz, enquanto os cliques duplos servem como transições entre músicas ou podcasts em sua lista de reprodução. Uma longa prensa alterna o modo de transparência, permitindo que você volte a sintonizar o mundo ao seu redor.

Com estes fones de ouvido, a conectividade Bluetooth é uma brisa. Eles são compatíveis com Bluetooth 5.2 e suportam o codec LDAC, um padrão de áudio mais novo e avançado que o AAC e o SBC. Isto faz dos fones de ouvido EVO uma boa escolha para aqueles que desejam a melhor qualidade de áudio possível ao transmitir música ou fazer chamadas.

Ao contrário da maioria dos fones de ouvido no mercado, os modelos 1MORE EVO podem ser conectados com dois dispositivos simultaneamente, e não é necessário reconectar para alternar entre os dispositivos emparelhados. Se você estiver assistindo a um filme em seu tablet e receber uma chamada telefônica, você pode atender facilmente sem interromper o filme.

Veredicto final

Os fones de ouvido 1MORE EVO são uma ótima compra para quem procura um som de alta qualidade e um ajuste confortável. Eles são projetados para permanecer em seus ouvidos e proporcionar excelente qualidade de som, mesmo quando você está trabalhando. A promoção atual na Amazon é a sua chance de marcar botões potentes e versáteis com um generoso desconto.

A promoção 1MORE EVO vai de 11 a 17 de outubro de 2022. Nos EUA, os earbuds são descontados em 20%, de modo que você pode pegá-los por US$ 135,99. No Reino Unido, eles são descontados em 30%, de modo que você pode obtê-los por £111,99. Não perca sua chance de pegar um par desses incríveis earbuds por uma fração do preço.