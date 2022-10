Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Focal, fabricante premium de alta fidelidade, anunciou o Focal Bathys, seu primeiro par de fones de ouvido sem fio que cancela o ruído.

Com um design premium herdado dos fones de ouvido abertos e fechados das marcas, os Focal Bathys oferecem um acabamento em couro real na faixa de cabeça com alumínio e magnésio nos fones de ouvido. O logotipo da chama no centro das distintas grelhas da Focal pode até acender, se você desejar.

Apesar dos materiais high-end, os Focal Bathys são projetados para serem mais leves e compactos do que alguns dos produtos com fio high-end da empresa, com uma mala de transporte para facilitar o transporte também em viagem.

Do ponto de vista do desempenho, os fones de ouvido apresentam alto-falantes de 40 mm com uma cúpula em forma de M de alumínio-magnésio, e prometem fornecer um som detalhado, preciso e dinâmico.

O cancelamento de ruído é servido em dois modos - "silencioso", para ambientes com alto ruído de fundo, e "suave" para os momentos em que você não precisa que seu ANC esteja todo em chamas. Há também o modo de transparência para quando se ouve algum de seus ambientes pode ser útil.

Os Focal Bathys são compatíveis com todos os tipos de codecs de áudio, incluindo SBC, AAC, AptX e AptX Adaptive, além de poderem ser usados com fio (via USB-C) para suporte a música de alta resolução 24 bit/192kHz, com um DAC USB de alta qualidade 24-bit embutido. Há também suporte para conector de 3,5mm, e ambos os cabos vêm na caixa.

Os assistentes de voz Amazon Alexa e Google Assistant estão a bordo, com botões de controle facilmente acessíveis no earcup e um EQ ajustável para personalizar o som ao seu gosto. Isto pode ser acessado e ajustado no novo aplicativo dedicado da Focal, para Android e iOS. Há também a tecnologia de microfone Clear Voice Capture para chamadas telefônicas cristalinas.

Quando usado sem fio, o Focal Bathys oferecerá 30 horas de duração da bateria, com carga rápida servindo até cinco horas extras de escuta com apenas 15 minutos de carga.

Os Banhos Focal estão disponíveis agora e custam um não desprezível £699/$799/$799. Muito em breve faremos uma revisão completa.

Escrito por Verity Burns.