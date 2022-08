Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Grado é conhecida por sua linha de fones de ouvido de alta qualidade e grande aparência, mas realmente se superou com a nova série Statement.

Os fones de ouvido Grado GS1000x e GS3000x combinam o visual swish com o que a empresa chama de seus maiores motoristas até agora.

-

Como outros fones de ouvido Grado em suas linhas de madeira, o GS1000x usa mogno em sua construção. É, entretanto, o primeiro a adotar também a madeira ipê. A escolha não é apenas estética, pois o material natural é conhecido por sua integridade estrutural que pode melhorar o som à medida que passa pela caixa.

O driver dentro deste modelo é de 50mm e faz parte de uma unidade de alto-falantes redesenhada.

O carro-chefe Grado GS3000x eleva a fasquia para um driver de 52mm - também da nova família X Driver. Ele pode ser encontrado dentro de uma câmara de metal rodeada por um único corpo de madeira de cocobolo.

Ambos os novos fones de ouvido vêm com um cabo trançado de 12 condutores e são montados à mão no Brooklyn, Nova York. Cada um deles pode ser especificado com conectores XLR balanceados opcionais.

"Lembro-me de experimentar o primeiro GS1000 há décadas quando meu pai trouxe o primeiro par para cima da bancada de trabalho", disse Jonathan Grado.

"Eu tinha sete ou oito anos e eles engoliram minha cabeça". O fato de estarem em sua quarta geração hoje é uma prova do projeto do GS1000 original".

O Grado GS1000x custará £1.295 / $1.195, com o carro-chefe GS3000x a preço de £2.195, $1.995.

Ambos estarão disponíveis para compra a partir de setembro.

Escrito por Rik Henderson.