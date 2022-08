Urbanista acrescenta sua tecnologia de carregamento solar aos Earbuds da Phoenix

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Urbanista fez algumas ondas quando adicionou a tecnologia de carga solar a seus fones de ouvido de Los Angeles no ano passado, ampliando maciçamente seu tempo potencial de uso e tornando-os potencialmente redundantes na carga.

Agora, ela está tentando repetir esse truque no verdadeiro mercado de fones de ouvido sem fio, com uma implementação um pouco mais complexa na forma de seus novos fones de ouvido Phoenix.

Estes earbuds têm um estojo de carga revestido no importantíssimo material Powerfoyle da Exeger, deixando-o ganhar energia extra do sol - um pouco menos convincente do que os próprios earbuds tendo o revestimento.

Isso obviamente porque os protetores auriculares são muito pequenos para obter uma superfície de carga razoável, mas isso ainda significa que você pode obter uma hora extra de carga no estojo para cada hora que ele passa sob a luz solar.

Por si só, os protetores auriculares durarão oito horas, enquanto o estojo pode conter até mais 32 em capacidade, portanto, os níveis da bateria aqui são bastante impressionantes mesmo sem os métodos únicos de carga.

Os protetores auriculares têm resistência à água IPX4 para mantê-los à prova de suor, e embalam o cancelamento ativo de ruídos para ajudá-lo a permanecer borbulhando do mundo ao seu redor, um ponto obrigatório nos protetores auriculares premium agora.

Dito isto, o preço é na verdade impressionantemente razoável, dada a tecnologia embalada - a Phoenix sairá no final de 2022 por £129/$149/$149.

Escrito por Max Freeman-Mills.