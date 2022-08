O que é Bluetooth multiponto e como ele funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O áudio Bluetooth revolucionou o jogo dos fones de ouvido. Para nós, não há como voltar a desembaraçar os cabos, nós abraçamos totalmente o futuro sem fio.

Este admirável mundo novo não está sem problemas, no entanto, especialmente quando você está tentando usar seus fones de ouvido Bluetooth com mais de um dispositivo.

É aí que entra o multiponto, uma solução para um dos problemas mais frustrantes do áudio Bluetooth.

Neste artigo, vamos mergulhar no que ele é, como ele funciona e como você pode colocar suas mãos nele. Então, vamos começar.

Surpreendentemente, o multiponto foi introduzido há mais de uma década, com o lançamento do Bluetooth 4.0. As iterações iniciais eram desajeitadas, para dizer o mínimo, mas melhorou significativamente desde então.

Multipoint permite conectar um fone de ouvido Bluetooth a dois, ou mais, dispositivos ao mesmo tempo. Assim, você pode estar ouvindo música em seu laptop, enquanto ainda ouve notificações de seu telefone, por exemplo.

Sem o multiponto, você precisaria desemparelhar e reparar os fones de ouvido sempre que quisesse alternar entre dispositivos, o que consome tempo e é frustrante.

Outra característica elegante do multiponto é que ele prioriza as chamadas telefônicas, portanto, se você estiver assistindo um vídeo do YouTube em um dispositivo mas receber uma chamada telefônica em outro, então você será automaticamente trocado para atender a chamada.

Ponha seu chapéu de nerd, estamos indo fundo. Quando você conecta seus fones de ouvido Bluetooth a um smartphone (ou a qualquer outro dispositivo), isso cria algo chamado piconet.

Um piconet é apenas uma rede extremamente pequena, em nosso exemplo, é um telefone e alguns fones de ouvido que compõem a totalidade desta rede.

Os fones de ouvido são os responsáveis nesta situação, e o telefone ouvirá as instruções para tocar, pausar ou mudar o volume. Os fones de ouvido também dizem ao telefone qual codec de áudio e bitrate usar, para garantir a compatibilidade.

Quando os fones de ouvido suportam multiponto, isso significa que seu piconet pode ter seguidores extras (ou fontes de áudio). Os fones de ouvido ainda estarão dizendo aos dispositivos o que fazer, mas escolherão priorizar um sobre o outro, dependendo do sinal que está sendo transmitido.

Há alguns tipos diferentes de conexões multiponto, aqui está como elas diferem:

De longe o tipo mais comum de conexão multiponto Bluetooth, o multiponto simples permite a conexão a dois dispositivos simultaneamente. Quando o dispositivo secundário começa a reproduzir áudio, ele fará uma pausa no áudio do dispositivo primário e alternará.

O multiponto avançado é uma opção muito centrada nos negócios. Funciona da mesma forma que um multiponto simples, mas tem um recurso para receber chamadas em vários telefones. Se você estiver em uma chamada telefônica, mas depois receber outra chamada em seu dispositivo secundário, atender a nova chamada colocará a chamada original em espera.

Você provavelmente pode adivinhar como este funciona, é o mesmo que um simples multiponto, mas desta vez você obtém suporte para três dispositivos simultaneamente. Perfeito se você tiver um telefone pessoal, um telefone de trabalho e um laptop, por exemplo.

Alguns fabricantes optaram por desenvolver suas próprias versões proprietárias de multiponto, a mais famosa Apple e Samsung. Estes sistemas são muitas vezes mais refinados do que a opção genérica de multiponto, mas eles vêm com um grande aviso - eles só funcionam com dispositivos no ecossistema do fabricante.

Para algo tão útil e desenvolvido há tanto tempo, o multiponto é oferecido por surpreendentemente poucos fones de ouvido. Não temos certeza se isto é do interesse de manter os custos baixos, ou se os fabricantes simplesmente não acham que é refinado o suficiente para incluí-lo em seus produtos.

De qualquer forma, uma vez acostumado à conveniência, é difícil desistir. E se você estiver constantemente alternando entre seu laptop e seu dispositivo móvel, nós definitivamente recomendaríamos que você o experimentasse. Aqui estão alguns dos melhores fones de ouvido que já tentamos com suporte multiponto:

É claro, você sempre poderia optar por uma opção proprietária. Estes oferecem uma experiência realmente elegante, ao custo de uma compatibilidade mais ampla:

Escrito por Luke Baker.