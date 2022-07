Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A editora francesa de jogos e marca de acessórios, Nacon, anunciou uma atualização em 2022 para sua linha de fones de ouvido para jogos Pro RIG (como lançado anteriormente sob a marca Plantronics).

Novos modelos estão chegando à Europa e ao Reino Unido neste outono para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC, e a preços que se adequam a diferentes orçamentos.

O Nacon RIG 800 Pro é o principal modelo. É um headset sem fio disponível em três formas: 800 Pro HS para PlayStation, 800 Pro HX para Xbox, e 800 Pro HD para jogadores de PC.

Cada um deles é sem fio e vem com uma estação base que fornece capacidades de carregamento. Ele também possui um adaptador USB sem fio que pode ser conectado a um console ou PC para conectividade de baixa latência.

Cada orelha contém um driver de 40mm e suporta áudio 3D. Os modelos HD e HX também suportam Dolby Atmos para fones de ouvido.

Cada uma das variantes da série 800 Pro terá um preço de £199,99 / EUR199,99.

O Nacon RIG 500 Pro Gen 2 é um fone de ouvido com fio (3,5mm) e apresenta um aprimoramento na faixa de cabeça de aço para maior conforto. Apresenta drivers de baixa distorção de 50mm - um em cada ouvido - e também suporta áudio 3D e Dolby Atmos.

Há dois modelos, um em preto ou branco para consoles - o 500 Pro HC Gen 2 - e outro para uso em PC - o 500 Pro HD Gen 2.

Cada um custa £69,99 / EUR79,99.

Por fim, o Nacon RIG 300 Pro é um modelo com fio de orçamento com um driver de 40mm em cada orelha. É projetado principalmente para uso em console, com três modelos - o HS, HX e HN para PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, respectivamente.

Seu preço será de £24,99 / EUR29,99.

Escrito por Rik Henderson.