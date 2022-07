Beyerdynamic lança o Free Byrd, seu primeiro conjunto de verdadeiros amigos sem fio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Beyerdynamic revelou seu primeiro par de verdadeiros fones de ouvido sem fio, entrando no mercado consideravelmente mais tarde do que a maioria de seus concorrentes.

A empresa mais conhecida por seus fones de ouvido de alta qualidade, anunciou o Free Byrd, um par de orelhas que promete grande vida útil da bateria, cancelamento de ruído e um ponto de preço sensato.

O design do Free Byrd foi inspirado no formato de uma palheta (ou plectrum) de guitarra, com uma faixa distinta através do meio que também apresenta a luz indicadora LED.

Eles estão equipados com toda a tecnologia mais recente que você esperaria encontrar se você quiser botões para seu telefone Android também.

É a Semana de Jogos de PC em associação com a Nvidia GeForce RTX Por Rik Henderson · 10 Maio 2022 A PC Gaming Week em associação com a Nvidia GeForce RTX está funcionando toda esta semana no Pocket-lint.

Isso significa que há o Adaptive adaptável da Qualcomm a bordo para streaming de áudio de qualidade e sem atrasos. Este áudio entregue por um driver de 10mm, que a Beyerdynamic afirma oferecer 'altos brilhantes e graves potentes'.

Os botões também possuem ANC (Active Noise Cancelling) digital, que permite bloquear o ruído ambiente ao seu redor, ou deixá-lo entrar de propósito usando o modo de transparência.

Para conforto e som, a Beyerdynamic envia o Byrd Livre com cinco pontas de silicone diferentes, bem como três pontas de espuma de memória, permitindo que você encontre o encaixe certo absoluto. Além disso, os botões têm resistência a respingos IPX4.

Com o Google Fast Pair, você pode emparelhar rápida e facilmente com seu telefone Android, e pode até usar o assistente de voz da Alexa neles.

Quanto à importante duração da bateria, os botões podem passar por até 11 horas de reprodução de música com carga completa fora da caixa com ANC desligado. Com o ANC ligado, são 8 horas.

A caixa de carga dá 19 horas adicionais com o ANC desligado, dando-lhe um total de 30 horas. E, quando está vazia, você pode carregar com USB-C ou com uma almofada de carga sem fio Qi.

Beyerdynamic Free Byrds estão à venda agora por $249, e disponíveis em opções em preto ou branco.

Escrito por Cam Bunton.