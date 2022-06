Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Nura, a empresa por trás dos loucos NuraPhones que nos impressionaram em 2018, está voltando ao Kickstarter para lançar sua mais recente oferta de áudio.

O novo produto é chamado NuraTrue Pro, e é um acompanhamento mais avançado dos verdadeiros fones de ouvido sem fio NuraTrue que foram lançados no ano passado.

Embora o novo produto pareça bastante similar ao seu antecessor, é o lar de um grande número de melhorias.

O mais interessante é que os fones de ouvido NuraTrue Pro suportam áudio sem perdas com qualidade de CD, graças à inclusão do Qualcomm aptX Lossless.

Há também um novo modo de áudio espacial, projetado pela Dirac, que foi projetado para replicar a paisagem sonora expandida que vem de um par de monitores de estúdio high-end.

"Estamos vivendo em uma época em que a tecnologia Bluetooth amadureceu ao ponto de não precisar mais fazer concessões à qualidade sonora devido a limitações de largura de banda sem fio. Como tal, adotamos uma filosofia de design "sem compromisso" com o NuraTrue Pro, que se aplica a todos os aspectos do produto, desde o desempenho de áudio até o design do produto e a experiência do usuário".

"Com o NuraTrue Pro, oferecemos uma experiência que normalmente requer um equipamento de alto nível de entusiasmo, com a conveniência proporcionada pelo fator de forma True Wireless que todos conheceram e amam nos últimos anos", disse Dr. Luke Campbell, CEO e Co-Fundador do NuraTrue Pro.

Mas não é apenas a fidelidade de áudio que melhorou, o Nura também melhorou um monte de coisas quando se trata de praticidade e usabilidade".

A duração da bateria foi aumentada em até 8 horas de reprodução, ou 24 horas com a caixa. E quando acaba, a caixa NuraTrue Pro tem suporte de carga sem fio e a velocidade de carga com fio dobrou.

Há o Bluetooth 5.3 com suporte multiponto e microfones melhorados para chamadas de voz.

Finalmente, o cancelamento de ruído foi melhorado e agora é adaptável, o que significa que ele monitora e se adapta constantemente ao seu ambiente, garantindo que nada se interponha entre você e sua música.

O NuraTrue Pro irá vender no varejo por $329 / £299 / EUR359 / $499 AUD e estão disponíveis para pré-compra no Kickstarter. Os descontos super antecipados começam em US$ 199, portanto, se soarem como seus fones de ouvido perfeitos, há uma vantagem de entrar rapidamente.

Escrito por Luke Baker.