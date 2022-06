HyperX lança o TWS Cloud Mix Buds para jogos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - HyperX revelou um novo par de fones de ouvido sem fio de baixa latência, destinados diretamente aos gamers - os Cloud Mix Buds.

Os earbuds têm um design simples e pared-back e vêm com um dongle para conectividade de 2,4GHz que deve reduzir qualquer atraso ou atraso de áudio. O Bluetooth também está a bordo para emparelhamento simples dessa forma.

Isto significa que os earbuds são na verdade amplamente compatíveis entre si, graças a um adaptador de dongle que deve deixá-los conectados a seu PS4 ou PS5 também.

No entanto, o foco parece estar mais fortemente voltado para o mercado de PCs e celulares. O HyperX diz que o Cloud Mix Buds pode oferecer som surround 7.1, com drivers de 12mm que devem ser agradáveis e potentes apesar do pequeno tamanho.

O controle de EQ e a personalização de gestos é acessada através de um aplicativo companheiro, o que significa que você também pode trocar a forma como eles devem ser usados. Você terá cerca de 10 horas de escuta antes de precisar colocá-los de volta em sua caixa, com 33 horas de áudio total antes de precisar ligar a caixa novamente.

De forma inteligente, os fones de ouvido serão enviados com um estojo de carga e uma manga para o estojo que também pode armazenar seu dongle - uma ótima maneira de garantir que você não perca o pequeno pedaço do kit que é tão importante se você estiver usando-os com vários dispositivos.

Você deve ser capaz de pegar o Cloud Mix Buds no final deste mês por $149,99, £129,99 ou EUR159,99 se você estiver procurando jogar alguns jogos sem usar um fone de ouvido mais volumoso.

Escrito por Max Freeman-Mills.