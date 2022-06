Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A SIG Bluetooth anunciou uma nova especificação que mudará a maneira como usamos o áudio Bluetooth.

Com esta nova especificação, você poderá sintonizar as transmissões públicas que podem tocar ao lado do áudio padrão de seu telefone.

Imagine usar seus fones de ouvido Bluetooth normalmente, mas quando você pular em um trem você pode escolher que os anúncios sejam transmitidos para seus fones de ouvido.

Ou sentar-se em uma sala de espera e escolher sintonizar a TV normalmente emudecida quando algo interessante se acende.

Esse é o tipo de coisa que o Auracast promete trazer para o mercado de áudio Bluetooth. Será semelhante à forma como nos unimos às redes públicas Wi-Fi no momento, apenas com fontes de áudio.

É claro que há um benefício maciço para aqueles que são duros de ouvido e o Auracast trabalhará com aparelhos auditivos compatíveis, também.

Bluetooth SIG

Em uma declaração, o CEO da SIG Bluetooth, Mark Powell disse: "O lançamento do áudio de transmissão Auracast desencadeará outra mudança maciça no mercado de áudio sem fio".

"A capacidade de transmitir e compartilhar áudio usando a tecnologia Bluetooth remodelará o áudio pessoal e permitirá que locais e espaços públicos ofereçam experiências de áudio que melhorarão a satisfação dos visitantes e aumentarão a acessibilidade".

A declaração também incluiu uma citação de Peter Liu, arquiteto de sistemas dos produtos do ecossistema Pixel no Google "Estamos orgulhosos de trabalhar com a SIG Bluetooth e estamos entusiasmados em ver esta capacidade oferecer aos consumidores novas e imaginativas maneiras de se conectar uns com os outros e ouvir seu mundo".

Portanto, não ficaríamos surpresos ao ver esta tecnologia chegando ao futuro, e talvez até mesmo aos dispositivos Pixel atuais. A especificação Auracast faz parte do Bluetooth LE Audio, disponível no Bluetooth 5.2, portanto, poderia haver potencial para o sistema funcionar com o hardware atualmente disponível.

Melhores fones de ouvido Lightning em 2022 para o seu iPhone ou iPad Por Cam Bunton · 9 Junho 2022

Escrito por Luke Baker.