(Pocket-lint) - Turtle Beach tem outro fone de ouvido para lançar e está repetindo o truque que o novo Stealth 600 Gen 2 Max oferece - trabalhando com os consoles PlayStation e Xbox.

Agora, ele está com o Stealth 700 Gen 2 Max pronto, antes da data de lançamento de 8 de maio de 2022, e está ocupando seu lugar como o novo fone de ouvido principal da linha Turtle Beach, à frente do 600.

Os fones de ouvido oferecem perfis de som e designs muito semelhantes, mas o Stealth 700 apenas aumenta a aposta com mais materiais premium e uma qualidade de construção mais alta, graças a almofadas de espuma de memória e um pouco mais de metal na construção.

O novo fone de ouvido custará um pouco mais, por US $ 199,99 ou £ 179,99, o que o coloca contra uma concorrência realmente acirrada no mercado de fones de ouvido, e teremos a certeza de colocá-lo em prática para ver como ele se comporta uma vez chega ao mercado.

O maior recurso aqui é o dongle Wi-Fi, que permite alternar entre os modos Xbox e USB para trabalhar com os consoles Xbox e os gostos do Nintendo Switch, PS5 e PCs. Ele também possui uma excelente duração da bateria estimada em 40 horas com carga.

O fone de ouvido estará disponível nas versões totalmente preto ou azul escuro quando for lançado, e você pode pré-encomendá-lo agora se achar que pode resolver um problema de compatibilidade para você.

Escrito por Max Freeman-Mills.