Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Rode - a empresa famosa por seus microfones - entrou em uma nova categoria de produto: fones de ouvido. O NTH-100 é seu primeiro par de fones de ouvido, com o produto voltado para criadores de conteúdo, podcasters ou qualquer pessoa que queira um par bem equilibrado de latas com fio.

A empresa diz que está trabalhando nesses fones de ouvido há anos e, de uma perspectiva externa, certamente é uma daquelas coisas que fazem sentido. Afinal, a Rode é uma empresa de áudio, deveria ter fones de ouvido.

Tendo passado os últimos dois anos desenvolvendo sua oferta de produtos para streamers e artistas de gravação com mixers multicanal, braços e muitos microfones novos, agora está completando o quadro com fones de ouvido.

Eles não são abertos, em vez disso, o Rode foi na direção oposta: oferecendo um design traseiro fechado, com almofadas de espuma de memória projetadas para ajudar a reduzir o ruído ambiente.

A faixa de cabeça e as almofadas são revestidas em Alcantara - um material sintético premium - que possui um gel refrescante por baixo, projetado para ajudar a dissipar o calor dos ouvidos e da cabeça. Os fones de ouvido também são em forma de orelha, projetados para caber bem em torno de suas orelhas.

Um recurso potencialmente útil é aquele que Rode chama de 'FitLok'. Com ele, você pode ajustar facilmente a faixa de cabeça para caber na sua cabeça e, em seguida, travar a posição no lugar para que você só precise ajustá-la na primeira vez. Depois disso, ele se encaixa da mesma forma, todas as vezes.

Quanto a todos os sons importantes, o NTH-100 possui um par de drivers dinâmicos de 40 mm, projetados e projetados por Rode para produzir "resposta de frequência e clareza extremamente precisas".

Eles são projetados com uma bobina de voz que usa uma liga de alta tensão, além de um diafragma de três camadas ultrarrígido. Combinados, a ideia é que eles sejam super responsivos e duráveis, então você deve encontrar muito em termos de distorção. Além disso, ele deve responder com precisão às frequências em todo o espectro, desde notas graves baixas até agudos agudos.

O NTH-100 é fornecido com um cabo de 2,4 m de comprimento, oferecendo a flexibilidade de que você precisa. No entanto, você também pode comprar um cabo mais curto de 1,2 m, se quiser.

No geral, parece uma oferta premium da Rode e, com um preço definido em apenas US $ 149 nos EUA, também não é muito caro.

Escrito por Cam Bunton.