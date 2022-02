Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O tom da Chord com o Mojo original era tornar portátil o poderoso processamento de áudio da empresa. Esteja conectado a um PC de mesa ou ao seu telefone enquanto está deitado à beira da piscina, o Mojo foi projetado para entregar.

Graças a uma bateria interna - e a capacidade de funcionar a partir de uma fonte de alimentação ignorando a bateria no modo desktop - ele está lá para atualizar sua experiência de áudio onde quer que você esteja. Agora há uma nova versão - o Mojo 2.

A Chord chama o Mojo 2 de "amplificador portátil de DAC/fone de ouvido". Mas o que isso realmente significa? DAC é uma abreviatura de conversor digital-analógico. Ele pega um sinal digital e o converte em um sinal analógico.

No mundo moderno, a música é armazenada digitalmente (como um CD) ou transmitida (download ou streaming ) e precisa ser convertida novamente em analógico para que seus alto-falantes ou fones de ouvido a entendam.

Esse é o trabalho do DAC. Você já tem DACs em todo o lugar - em seu laptop, tablet ou telefone, por exemplo, tocando todas as músicas que você está ouvindo.

O Chord Mojo 2 - e dispositivos como ele - assumem o controle da conversão digital para analógico. É um dispositivo dedicado para um trabalho dedicado. É uma espécie de garoto-propaganda da anticonvergência, retirando uma tarefa de um dispositivo que está tentando fazer tudo.

O objetivo é fazer um trabalho melhor no processamento desse sinal digital no analógico que você ouve. O atrativo do Mojo é que ele possui bateria própria, para que possa ser portátil, além de suportar uma série de entradas. É compacto e versátil.

O outro atrativo é que ele está usando circuitos de áudio personalizados, capazes de reproduzir arquivos de até 768kHz 32 bits, e DSD 256, com o chamado UHD DSP, que também permite um grau de personalização, no qual entraremos mais tarde .

A construção do Mojo 2 é ótima; parece um bloco de metal sólido em sua mão, com quatro botões em uma borda e conexões em ambas as extremidades. É trabalhada a partir de alumínio aeronáutico.

Começando com a saída, existem duas conexões mini jack de 3,5 mm. Isso significa que você pode conectar dois pares de fones de ouvido para a melhor experiência de compartilhamento.

Na outra extremidade do Mojo 2 há uma variedade de conexões. Em primeiro lugar, há um Micro-USB projetado para carregar. Isso carrega a bateria ou alimenta o Mojo 2, e é tudo o que faz.

Há um segundo Micro-USB que, como o USB Type-C, pode ser conectado a um dispositivo de origem. Pode ser o seu PC ou smartphone, por exemplo.

Há uma entrada óptica, bem como uma coaxial.

Você pode conectar várias fontes ao mesmo tempo e o Mojo 2 mudará para a entrada tocando música. Ele priorizará com base na seguinte ordem se várias fontes estiverem sendo reproduzidas: USB, coaxial e, finalmente, óptica. No entanto, você só pode ter uma conexão USB por vez.

O óptico está no final da lista, porque é limitado na qualidade do sinal que pode fornecer.

A duração da bateria do Mojo 2 é avaliada em 8 horas, o que achamos preciso em nossos testes até agora. Quando fica sem bateria, no entanto, ele basicamente desliga e você notará um indicador vermelho mostrando que precisa ser carregado.

O Mojo 2 informará se você conectou a um carregador adequado - a maioria dos carregadores móveis modernos ficará bem, mas ainda é um pouco irritante que você precise carregar via Micro-USB: USB Type-C seria mais conveniente em todos os lugares exceto terra de conexão herdada.

No entanto, há uma razão pela qual ainda é Micro-USB - é para que você possa conectar o Chord Poly , o módulo de streaming sem fio da empresa. É por isso que ainda é Micro-USB e não o USB C mais conveniente.

A bateria carrega muito rapidamente e há algum aquecimento do Mojo 2 durante o carregamento, como ocorre durante a reprodução.

Passando para o modo Desktop, se você deixar o Mojo 2 permanentemente conectado a uma fonte de alimentação, uma vez carregado, ele ignora a bateria, para que você possa executá-lo a partir de uma fonte de alimentação conectada o tempo todo. Se você estiver usando isso como um DAC de desktop conectado ao seu PC, essa é uma opção conveniente.

Não, você não. A Chord diz que aumentará o desempenho de qualquer fone de ouvido com fio que você conectar a ele. Isso porque o Mojo 2 está fazendo o trabalho duro para processar a fonte e fornecer a melhor saída possível.

Mas há algo a ser dito sobre ter fones de ouvido de melhor qualidade. Quanto melhores os fones de ouvido, naturalmente, mais você pode ouvir e, tendo usado o Mojo 2 com uma variedade de fones de ouvido, é óbvio que bons fones de ouvido dão um resultado melhor.

Achamos os resultados com os fones de ouvido MDR-Z1R da Sony excelentes, por exemplo, mas esse é um excelente conjunto de fones de ouvido. Mas ainda é uma ótima experiência com outros fones de ouvido com fio, porque você está realmente aproveitando ao máximo a fonte.

Mas como o Mojo 2 não é exigente com o que você conecta, pode ser um passo na escada para ouvir música de alta qualidade a longo prazo, se você tiver fones de ouvido dos quais não está aproveitando ao máximo, ou se você sempre quis atualizar aquelas orelhas baratas que você tem há anos.

Não, mas sim. Uma das coisas que o Mojo 2 pretende fazer é tirar o melhor proveito do que você o alimenta. Se você alimentá-lo com uma fonte de baixa qualidade... bem, você estará perdendo o ponto.

Nos últimos anos, tem havido muita conversa sobre música de alta resolução . Muito é impulsionado por velocidades móveis e de banda larga mais rápidas, juntamente com armazenamento mais barato, o que significa que a compactação pesada de formatos de música mais antigos não é mais necessária.

Tidal liderou a cobrança por streaming de maior qualidade, com nomes como Qobus (dos quais o Mojo 2 oferece uma avaliação gratuita), Apple Music e Amazon Music, todos empurrando camadas de música de maior qualidade ou apenas fornecendo acesso a maior qualidade para assinantes.

Os interessados no Mojo 2 provavelmente estarão buscando músicas um pouco perfeitas e isso significa evitar o processamento ao longo do caminho e deixar o Mojo lidar com isso. Isso significa que você precisa prestar atenção em como você conecta seus dispositivos e os aplicativos que você usa para reprodução para garantir que você esteja alimentando o Mojo 2 no formato certo.

Aplicativos como Tidal e Qobuz facilitam a visualização do que você está lançando.

É satisfatório, no entanto, quando você sabe que tem uma faixa de alta qualidade para ver isso refletido na iluminação colorida do botão liga / desliga, com uma escala que varia de vermelho a branco para a taxa de amostragem.

No Reino Unido, usamos Richard Of York Gave Battle In Vain para lembrar as cores do arco-íris e esta é a mesma ordem que o Mojo 2 usa para refletir suas taxas de amostragem, de 44,1kHz (vermelho) para cima. Outras regiões provavelmente têm maneiras semelhantes de lembrar o ROYGBIV.

Além de ser portátil e processar essas faixas digitais, há algumas adições que o Mojo 2 oferece, e elas fazem uso desses botões nas bordas. Estes são orbes coloridos retroiluminados - e eles têm uma ótima aparência e são ótimos sob a ponta dos dedos.

Mas eles podem ser confusos, porque apesar do Mojo 2 adicionar um botão de menu para facilitar o controle, o único feedback visual que você obtém é através da cor da luz. Você pode querer manter uma cópia do manual do usuário à mão até se familiarizar com as coisas.

A mudança de volume através das cores é bastante simples (novamente usando ROYGBIV), mas o grande problema são as funções do equalizador. Isso permitirá que você ajuste o tom em quatro bandas - graves mais baixos, graves médios, agudos mais baixos e agudos altos. Há nove passos negativos e nove positivos para cada uma dessas quatro bandas.

A ideia é que você possa alterar a saída para se adequar aos fones de ouvido que está usando (diminuindo os graves se seus fones de ouvido forem naturalmente muito atrevidos, por exemplo) ou pode ajustar a equalização de acordo com sua preferência.

Pode muito bem ser que você ache que o álbum que está ouvindo precisa de um reforço de graves - e você pode fazer isso.

Você também pode alterar a alimentação cruzada. Isso permite ajustar a saída em quatro estágios, misturando os canais esquerdo e direito para torná-los mais ou menos distintos. Novamente, isso leva alguns pressionamentos de botão, mas adicionará mais imersão e o afastará de uma separação estéreo mais difícil, se for isso que você deseja.

O Chord Mojo 2 oferece muitas oportunidades para os interessados em aprimorar sua experiência auditiva. Ser capaz de usá-lo como um dispositivo de desktop ou levá-lo em suas viagens para usar em qualquer lugar, com praticamente qualquer dispositivo, oferece uma grande vantagem sobre alguns rivais estáticos.

Sim, andar no dia-a-dia com o Mojo 2 no bolso exigirá alguma dedicação, pois você terá o cabo do telefone conectado ou terá que usar o Poly e acomodar os dois - além de ficar com fones de ouvido com cabo.

Isso pode funcionar em uma viagem de trem de 5 horas quando você está sentado, mas para o trajeto de 30 minutos seria necessário um tipo especial de dedicação.

Parte da diversão de um dispositivo como o Mojo 2 é colocar todos os patos em fila: garantir que você tenha uma fonte de qualidade, garantir que seu dispositivo de origem esteja transmitindo corretamente pelos fones de ouvido, tudo ajuda a tornar a experiência mais do que apenas conectar e jogar.

Sim, o Mojo 2 não trará simplicidade - se é isso que você deseja, use fones de ouvido Bluetooth e Spotify. Mas se você quiser mais, o Chord Mojo 2 pode muito bem ser uma grande peça do quebra-cabeça.

Já está disponível por £ 449.

Escrito por Chris Hall.