O Chord Mojo 2 atualiza o DAC portátil para oferecer mais potência, mais controle e mais entradas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Chord, fabricante de equipamentos de áudio de alta qualidade com sede no Reino Unido, atualizou seu popular Mojo , dando origem ao Mojo 2.

Este amplificador DAC/fone de ouvido foi projetado para ser portátil, com um formato compacto, o que significa que você pode conectar qualquer fone de ouvido e garantir que está ouvindo a melhor música possível.

O Mojo original foi lançado em 2015 com a premissa de tornar a música do smartphone melhor, oferecendo conversão de qualidade premium de digital para analógico e alimentar seus fones de ouvido com fio com um sinal de qualidade.

O Mojo 2 segue a mesma linha, novamente esculpida em um bloco de metal sólido, mas agora expandindo as entradas e dando a você mais controle, graças a uma seleção de botões modificada.

Agora existe o USB Type-C, o que significa que você pode se conectar fácil e diretamente aos dispositivos mais recentes como fonte de música - por exemplo, seu smartphone ou tablet - enquanto continua a oferecer micro-USB, coaxial óptico e de dados duplos como opções.

Para aqueles que desejam evitar uma fonte cabeada, o Mojo 2 foi projetado para continuar a suportar o Chord Poly, o anexo de streaming da empresa que permite conectividade Wi-Fi, Bluetooth ou AirPlay aos dispositivos de origem.

Agora há um carregamento mais rápido para a bateria maior, que proporcionará mais de 8 horas de reprodução, enquanto também há um modo de desktop, para que você possa executá-lo sem usar a bateria.

Há um novo "UHD DSP", oferecendo 18 etapas de ajuste em uma faixa de frequência completa, para que você possa personalizar a saída para atender às suas preferências ou aos fones de ouvido que estiver usando.

Para ajudar a controlar as funções do Mojo 2, agora há um botão de menu, então você tem quatro esferas ao longo da lateral do Mojo 2, com feedback fornecido por meio de iluminação colorida.

Chord diz que o novo Mojo 2 soa melhor, tem melhor desempenho e é mais flexível do que o modelo que substitui. Com mais opções de música digital de alta qualidade chegando, o Mojo 2 garantirá que você sempre tenha a melhor qualidade possível, onde quer que esteja.

O Chord Mojo 2 já está disponível por £ 449.

Escrito por Chris Hall.