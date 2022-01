Os fones de ouvido Syn Buds Core da Roccat são para jogadores portáteis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Roccat lançou alguns novos fones de ouvido para jogos, ainda uma raridade em uma indústria amplamente dominada por opções de fones de ouvido mais volumosos. O Syn Buds Core é uma opção econômica para quem joga principalmente em movimento.

Eles têm um preço atraente de US $ 24,99 ou £ 19,99 e têm um design simples no ouvido, conectável a qualquer dispositivo que você esteja usando por um cabo de 3,5 mm. Existem controles embutidos para volume e um microfone para garantir que você possa participar do bate-papo em grupo.

Realmente, isso é ideal para pessoas que usam o Switch ou o smartphone para jogar enquanto estão fora de casa, já que os fones de ouvido podem ser agrupados em um pacote pequeno e leve para colocar em uma bolsa ou bolso. Eles também devem funcionar com consoles não portáteis, graças a essa opção de 3,5 mm.

O Syn Buds Core possui drivers de 10 mm que devem soar bastante fortes e várias pontas de ouvido para garantir que você encontre o ajuste certo (embora, quais fones de ouvido não vêm com eles neste momento?).

Se parecerem que podem ajudar a conectar um jogo ao seu espectro de áudio para jogos, o Syn Buds Core já está disponível em vários mercados.

Escrito por Max Freeman-Mills.