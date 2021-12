AfterShokz renomeia a si mesmo como Shokz, anuncia novos fones de ouvido OpenRun

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O AfterShokz não existe mais e será conhecido apenas como Shokz no futuro. A empresa diz que é uma marca de maior impacto, mas não podemos deixar de sentir que também diferencia a empresa de fones de ouvido de condução óssea da bebida Aftershock, também conhecida por causar uma dor de cabeça.

A Shokz é mais conhecida por seus fones de ouvido que usam condução óssea, com transdutores colocados na frente da orelha usando vibração através das maçãs do rosto para transmitir o som.

O apelo dessa configuração é que você não precisa ter nada no ouvido, o que significa que você pode ouvir o que está acontecendo ao seu redor, o que é ideal para esportes em lugares movimentados, mas quando você deseja manter a música rolando.

Quando analisado, o site irmão do Pocket-lint, The Gear Loop, disse que o "Shokz Aeropex permite que você curta música, audiolivros e podcasts sem se isolar completamente do mundo".

Junto com a reformulação da marca da empresa, há também uma nova versão do Aeropex chamada OpenRun. Eles têm todos os recursos do carro-chefe anterior Aeropex, mas adicionam um carregamento mais rápido.

Uma carga de 10 minutos fornecerá 1,5 horas de reprodução, então não há problema se você se esquecer de carregá-los - você pode apenas conectá-los enquanto está se trocando e haverá energia suficiente para acompanhar o seu treino.

Os fones de ouvido se conectam ao seu smartphone ou relógio usando Bluetooth, enquanto há uma moldura de titânio de 26g.

Com uma classificação IP67, não importa se chove ou se você transpira neles - e é revigorante que você não precise conectar nada no ouvido.

O novo Shokz OpenRun estará disponível por £ 129,99 na Amazon UK e em outras lojas.