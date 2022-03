Por que agora pode ser um momento surpreendentemente bom para você comprar um smartphone LG

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em abril de 2021, a LG Electronics anunciou sua intenção de fechar sua “unidade de negócios móvel” . Portanto, você não deve esperar que nenhum novo modelo de smartphone da marca LG chegue aos canais de varejo em um futuro próximo. No entanto, será que este momento pode representar uma oportunidade valiosa para os clientes?

Em seu comunicado à imprensa, a LG disse que esperava encerrar seu negócio de telefonia móvel até julho de 2021, o que se provou verdadeiro, mas acrescentou que “o estoque de alguns modelos existentes ainda pode estar disponível depois disso”. Então, você deve considerar pegar um smartphone LG dos suprimentos restantes antes que eles finalmente acabem?

A LG deu a entender que as pressões competitivas foram uma das razões para sua saída do setor de telefonia móvel, com a empresa agora definida para "concentrar recursos em áreas de crescimento, como componentes de veículos elétricos, dispositivos conectados, casas inteligentes, robótica, inteligência artificial e business-to- soluções de negócios, bem como plataformas e serviços. ”

Essa referência a “plataformas e serviços” parece apropriada, visto que a LG se comprometeu a “fornecer suporte de serviço e atualizações de software para clientes de produtos móveis existentes por um período de tempo que varia de acordo com a região”. Embora este prazo possa parecer um tanto vago, a LG já divulgou detalhes comparativamente concretos sobre por quanto tempo os smartphones LG continuarão recebendo atualizações.

Os telefones LG premium lançados em 2019 ou mais tarde - incluindo os modelos das séries G, V, Velvet e Wing - estão na linha por três anos de atualizações de segurança. Enquanto isso, aparelhos LG mais baratos datados de 2020 em diante - como a série K e os modelos Stylo - terão mais dois anos de atualizações.

A LG afirma que a versão mais recente do Android estará disponível para cada ano de atualizações ; portanto, os telefones LG premium agora com Android 10 devem eventualmente receber o Android 13, enquanto o Android 12 seria o fim da estrada para dispositivos LG de gama média começando do mesmo ponto.

Tradicionalmente, comprar um telefone que não é mais fabricado é uma jogada arriscada. Portanto, se você se sentir seriamente tentado por qualquer um dos smartphones LG ainda existentes no mercado, deve pelo menos escolher um dos dispositivos que a LG se comprometeu a oferecer suporte por um tempo ainda.

Seria mais fácil para você fazer a escolha certa do telefone LG se você examinasse uma loja ou mercado onde muitos telefones LG ainda estão em estoque. Você pode, por exemplo, ainda encontrar uma grande seleção de telefones LG na OnBuy , que tem a vantagem de ser um mercado online para vários vendedores.

Você pode ficar agradavelmente surpreso com a experiência do usuário que um telefone LG oferece - especialmente considerando que, em uma seção especial de perguntas frequentes em seu site, a LG disse que “continuará a fazer o máximo para fornecer serviços pós-venda e peças de reparo conforme necessário pelas regulamentações relevantes, mesmo depois de encerrar o negócio de telefonia móvel. ”

Usar um smartphone LG agora pode parecer um pouco diferente de usar um em, digamos, 2019 - exceto que agora você provavelmente conseguirá adquiri-lo por um preço muito mais barato.