Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Grado lançou novas versões atualizadas de seus icônicos fones de ouvido Reference Series, chamados de RS1x e RS2x. Cada um com sua própria combinação de madeiras.

Pense em Grado e - se você conhece a marca - há uma boa chance de você ter uma imagem mental forte de um par de fones de ouvido de aparência rústica com protetores de madeira.

As novas latas da série Reference com a parte traseira aberta apresentam o mesmo fone de ouvido de madeira instantaneamente reconhecível. O RS1x apresenta uma combinação de madeira de bordo, cocobolo e cânhamo, enquanto o RS2x usa madeira de bordo e cânhamo. Ambos os modelos também são construídos com um cabo e fita para a cabeça mais duráveis.

Além das madeiras específicas utilizadas, a diferença entre os dois modelos é o tamanho, ditado pelo tamanho do driver. O RS1x tem um driver X de 50 mm de quarta geração, enquanto o RS2x menor tem um driver X de 44 mm.

O driver X, é claro, apareceu pela primeira vez na série Prestige atualizada, lançada no início de 2021 .

Em seu comunicado à imprensa, a empresa afirma que os drivers foram ajustados especificamente para a caixa de madeira em que estão embutidos, o que significa diferenças sutis na sintonia entre o maior e o menor.

Além do mais, em comparação com os modelos RS anteriores, a potência magnética do driver foi aumentada apesar de uma menor massa da bobina, além de um diafragma ajustado.

Notavelmente, nos 27 anos desde a série Reference original, a Grado Labs só atualizou seus drivers duas vezes até agora. Esta é apenas sua quarta geração de driver de fone de ouvido, com a empresa afirmando que ele só é atualizado quando sente que há uma necessidade real.

Grado Reference RS1x e RS2x estão disponíveis a partir de hoje com preços fixados em £ 799 / $ 750 e £ 599 / $ 550, respectivamente.