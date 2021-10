Steelseries Arctis 7 Plus e 7P Plus trazem atualizações reveladoras

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os fones de ouvido para jogos da Steelseries são alguns dos nossos fones de ouvido de console favoritos no mercado - enquanto outros fabricantes têm alguns dispositivos brilhantes para oferecer, o conforto e o som que a Steelseries combina em seus fones de ouvido nos fazem voltar a eles como nossa escolha padrão.

Agora, dois de seus melhores modelos, o Arctis 7 e 7P, foram atualizados com algumas mudanças muito necessárias para trazê-los para a vanguarda. Os novos modelos "Plus" desses fones de ouvido estão disponíveis a partir de hoje e custam US $ 20 ou £ 20 a mais que os modelos anteriores.

Os ajustes são super bem-vindos, no entanto. Em particular, ambos os fones de ouvido agora carregam usando o onipresente USB Type C em vez do Micro USB, o que parecia cada vez mais anacrônico com o passar do tempo. Eles também se beneficiam de grandes impactos na vida útil da bateria, levando-as até mais de 30 horas com uma carga.

Ambos os fones de ouvido também são basicamente compatíveis com os mesmos dispositivos graças aos seus dongles, incluindo o Nintendo Switch, telefones Android, PS4 e PS5 ao lado de PCs e Macs. A diferença entre os modelos está nos controles de cada microfone do fone de ouvido em seu dial do fone de ouvido.

O Arctis 7 Plus permite ajustar o volume do jogo em relação ao seu bate-papo por voz, embora isso não funcione em consoles, enquanto o 7P Plus direcionado ao PlayStation o troca por um dial de ajuste de tom lateral para o seu microfone.

Você pode obter os dois fones de ouvido da Steelseries diretamente agora, por £ 174,99 ou $ 169,99, e embora estejamos ansiosos para testá-los por completo no devido tempo, estamos confiantes de que serão uma boa opção para o dinheiro.

squirrel_widget_6198122

Melhores fones de ouvido USB-C para telefones Android 2021 Por Dan Grabham · 29 Outubro 2021