Fones de ouvido movidos a energia solar Urbanista Los Angeles agora disponíveis

(Pocket-lint) - Os fones de ouvido ANC com carregamento automático da Urbanista já estão disponíveis para compra.

As orelhas sem fio do Urbanista Los Angeles são movidas a energia solar, portanto, podem ser carregadas sob a luz do sol e em ambientes internos por meio de iluminação convencional.

Nós relatamos pela primeira vez sobre os fones de ouvido em abril de 2021, até entrevistando o CEO da Exeger, a empresa por trás da tecnologia solar Powerfoyle, para o Podcast Pocket-lint em 2020 . É ótimo que a ideia finalmente tenha se concretizado.

Além de recarga persistente por meio de células solares, a bateria de Los Angeles oferece 80 horas de reserva de bateria. Também há carregamento USB-C disponível, se necessário.

O áudio é fornecido por meio de um driver de bobina móvel dinâmico de 40 mm em cada ouvido (resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz).

O headset esportivo híbrido com cancelamento de ruído ativo e tem detecção liga / desliga para pausar a música quando você a tira. Um modo de som ambiente também pode ser ativado, o que permite ouvir ruídos externos sem ter que remover os fones de ouvido.

"Los Angeles tem sido um produto altamente antecipado e um avanço em tecnologia que nossa indústria estava esperando. Temos o prazer de anunciar que a Urbanista Los Angeles agora está sendo comercializada em todo o mundo e estamos entusiasmados por entregar esta tecnologia inovadora ao mercado, "disse o CEO da Urbanista, Anders Andreen.

Os fones de ouvido Urbanista Los Angeles em preto meia-noite estão agora disponíveis por £ 169 / $ 199 / € 199. Um modelo de areia dourada também estará disponível nas próximas semanas.

