Grell TWS / 1 anunciou: Botões premium de qualidade audiófila sem o preço premium

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Grell Audio - uma empresa lançada pelo ex- engenheiro de design da Sennheiser Axel Grell - anunciou seu primeiro produto: um par premium de fones de ouvido sem fio verdadeiros de qualidade audiófila chamado simplesmente: Grell TWS / 1.

O nome pode não ser familiar para você, mas Grell estava por trás de alguns dos produtos Sennheiser mais sofisticados lançados nos últimos mais de 20 anos e agora aplicou essa experiência para criar um par adequado para carteira - mas sofisticado - fones de ouvido.

Como acontece com qualquer novo botão sem fio verdadeiro, parte do truque é criar um par de fones de ouvido que tenham uma aparência única, e achamos que Grell certamente conseguiu isso. A parte externa apresenta uma superfície redonda, mas plana, com uma borda chanfrada de metal premium e uma haste atarracada saindo da parte inferior.

Para entregar o chamado som "audiófilo", o Grell TWS / 1 apresenta um par de drivers dinâmicos de 10 mm sob medida, construídos e encaixados de forma a reduzir qualquer ruído ou vibrações internamente, mantendo o som o mais puro possível.

Grell chama esses drivers de "alta precisão", o que significa que eles têm uma resposta rápida e devem fornecer um áudio fantástico, com uma faixa de frequência de 6 Hz a 22 kHz.

Eles são equipados com ANC (Cancelamento Ativo de Ruído) e também são construídos na plataforma Snapdragon Sound da Qualcomm e oferecem suporte aptX HD e aptX Adaptive, bem como aptX padrão. Eles também suportam o codec LHDC de alta resolução e baixa latência.

Incluindo a bateria no case, os fones de ouvido podem durar 28 horas entre cargas com ANC habilitado o tempo todo, além de também apresentarem resistência a respingos de IPX4.

Uma grande parte do preço desses fones de ouvido depende do modelo de venda, você só poderá comprá-los diretamente da Grell e não os encontrará nas prateleiras de lojas terceirizadas. Isso reduz o custo de uma série de elementos diferentes, permitindo que Grell os coloque no mercado a um preço razoável.

Os Grell TWS / 1 estão disponíveis para pré-encomenda a partir de hoje diretamente da Grell Audio , por apenas £ 179,99 no Reino Unido, $ 199,99 nos EUA e € 189,99 na Europa.