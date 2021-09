Os mais recentes e acessíveis fones de ouvido Push Active da Skullcandy vêm com integração de bloco

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mais recente par de verdadeiros fones de ouvido sem fio da Skullcandy - o Push Active focado no esporte - foi anunciado com um preço abaixo de £ 100, mas também vêm com um recurso realmente útil, cortesia da Tile.

O Push Active é um dos pares de fones de ouvido mais recentes com integração com o Tile, o que significa que você pode usar o aplicativo do Tile para encontrá-los se eles sumirem.

Como um rastreador Tile físico , você será capaz de ver o último local conhecido e também fazer com que eles reproduzam um som quando estiverem dentro do alcance do Bluetooth.

Outros recursos dos fones de ouvido incluem a tecnologia chamada "Skull-IQ" do fabricante, que permite usar recursos como Spotify Tap para lançamento rápido do Spotify, controle de voz sem as mãos e um modo Stay-Aware que permite ouvir o que está acontecendo em torno de você.

Além do mais, com classificação IP55 para resistência à água e poeira, ele deve lidar confortavelmente com suas sessões de corrida em estações mais frias e úmidas ou seus treinos mais indutores de suor.

Com 44 horas de vida útil total da bateria - combinando os fones de ouvido e o case - também está entre os pares de fones de ouvido sem fio mais duradouros do mercado. São 10 horas de reprodução de música pela raiz e mais 34 horas no caso.

Como a maioria dos fones de ouvido modernos, você também recebe um carregamento rápido, com 10 minutos de carregamento, o que equivale a cerca de 2 horas de reprodução. Além disso, você pode usar qualquer um dos fones de ouvido independentemente um do outro.

Os fones de ouvido esportivos Push Active da Skullcandy estarão disponíveis para compra em novembro por apenas £ 69,99 no Reino Unido.